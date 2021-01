TOTALNO AMATERSKI: Roma se uz poraz neviđeno osramotila! Ovo im se nije dogodilo prvi put

Autor: N.M.

Roma je sinoć poražena na Olimpicu od Spezije 4:2 nakon produžetka i ostala je bez plasmana u četvrtfinale Kupa Italije. Nova je to gorka pilula za momčad iz Vječnog grada nakon uvjerljivog poraza od Lazija 3:0 u prošli petak.

No utakmicu je obilježio jedan gaf. Roma je u ovom meču napravila još jedan propust i to nije prvi put da im se to događa ove sezone.

Rimska momčad je u ovoj utakmici napravila čak šest izmjena iako je po pravilima dozvoljeno pet, ali s obzirom na to da su ispali iz Kupa ne očekuju se nikakve dodatne sankcije i kazne.

FIFA u svom pravilniku dozvoljava dodatnu izmjenu u produžecima, ali pravila organizatora takmičenja (FIGC) su drugačija u italijanskom Kupu, te više od pet izmjena nije dozvoljeno.

Ovo je druga velika greška Rome. Na početku sezone su ostali bez boda kojeg su osvojili u Veroni (0:0) jer je Amadou Diawara igrao pod suspenzijom i susret je registriran službenim rezultatom 3:0 za Veronu i momčad Ivana Jurića.









“O tome ćemo morati da popričamo. Očigledno da postoji problem”, kratko je o svemu rekao trener Paulo Fonseca.

Da je sinoćnji ishod i bio drugačiji i završen u korist Rome gotovo sigurno bi momčad iz Rima zbog bizarne greške i ovaj put ostala bez pobjede.