Totalna nevjerica: Pogledajte kako je krucijalan gol poništen zbog bizarnog pravila

Luda je bila sinoćnja utakmica između Rennesa i Villarreala u posljednjem kolu skupine F Europske lige. Iako su i jedna i druga momčad od ranije potvrdile europsko proljeće ulog je bilo prvo mjesto u skupini. Rennesu je bio dovoljan i bod za izravan plasman u osminu finala, ali do njega na kraju nisu došli i Villarreal je slavio 3:2.

Rennes se tijekom susreta dva puta vraćao iz rezultatskog minusa. A činilo se da će uspjeti i treći put budući je u 11. minuti sudačke nadoknade Assignon zabio za 3:3. Ali tada je intervenirao VAR, gol je poništen, a mnogima nije bilo jasno što se zapravo dogodilo i zašto je gol poništen. Spomenutu situaciju možete pogledati OVDJE.

Igrač Rennesa Enzo Le Fee izravnim šutom iz slobodnog udarca pogodio je tada gredu, lopta se potom do njega odbila bez da je dotaknula drugog igrača, a domaći su se navijači hvatali za glave u nevjerici kako su blizu bili izjednačujućem golu. Akcija se nastavila, lopta se vratila u igru, a u nastavku akcije Lorenz Assignon je uspio poslati loptu u mrežu za 3:3.

Never seen a goal ruled out like that before, but seems like Rennes’ goal was correctly disallowed. Appears the same player who took the freekick touched it again (after hitting the woodwork) before anyone else did. https://t.co/Y9UUZqjtCa

— Euan McTear (@emctear) December 14, 2023