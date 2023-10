Totalna drama, Tyson Fury završio na podu, ali onda je uslijedio nemogući preokret

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Bio je to spektakl u kojem su fanovi diljem svijeta istinski i mogli uživati. Naime, iako niti jedan analitičar nije očekivao da će Francis Ngannou pružiti ovakav otpor Tysonu Furyju, dogodio se odličan meč…

Čini se da se nokauterska snaga isticala se kao jedini Francisov adut u meču protiv WBC-ovog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, ali Francis Ngannou puno je više od toga.





Odradio je odličnih deset rundi s Tysonom Furyjem, a iako je izgubio podijeljenom sudačkom odlukom, Ngannou nema za čime žaliti. Jedan jedini nokdaun vidjeli smo u deset rundi ovog meča, a taj nokdaun djelo je Francisa Ngannoua.

Uzdrmao je Furyja

Što smo vidjeli? Ngannou je lijevim krošeom u trećoj rundi fantastično pogodio Furyja i poslao ga je na tlo. Sudac je brojao Furyju, ali ‘‘Gypsy King‘‘ uspio se oporaviti i nastaviti borbu. Samopouzdanje Francisa Ngannoua vidno se podiglo nakon tog trenutka i Ngannou je tijekom četvrte runde pokušavao doći do novog nokdauna. To mu nije pošlo za rukom i činilo se kako će to biti sve od Francisa Ngannoua.

Naime, bivši UFC-ov prvak počeo je kondicijski padati, a Fury je sve više preuzimao inicijativu. Prednjim direktom Fury je radio velike probleme svom protivniku, ali Ngannou nije pokazao velik napredak samo u boksačkoj tehnici, nego i u kondicijskoj spremi. Uspio je Ngannou uhvatiti novi zalet tijekom sedme runde, a zatim je odradio i jako dobru osmu rundu.

Za neke je šokirano izgledao Tyson Fury u tim trenucima, a šok je vjerojatno vladao među svima koji su gledali ovaj meč. Ngannou je pružao bolji otpor nego mnogi vrhunski teškaši s kojima je Fury proteklih godina dijelio ring. Nažalost po ‘‘Predatora‘‘, Fury je ostao pribran, dobro je odradio posljednje dvije runde i uspio je doći do pobjede.

Možda je izlizano pisati ‘‘kako je određeni borac izgubio, ali osvojio je srca navijača‘‘, nema boljeg trenutka za napisati nešto takvo. Izgubiti podijeljenom sudačkom odlukom od Tysona Furyja u svom profesionalnom boksačkom debiju gotovo je ravno pobjedi nad Furyjem. ‘‘Gypsy King‘‘ večeras je odradio svoj 35. profesionalni meč, a Francis Ngannou sve do ove godine bio je isključivo profesionalni MMA borac.









Nekoliko mjeseci Ngannou se pripremao za boksački debi, a pohvale zaslužuje i Mike Tyson koji je očito odradio sjajan posao mentorirajući Ngannoua.

Neki su najavili cirkus, ali bilo je sve samo to ne!

Zarade? Brutalne! Fury bi na račun ove borbe trebao zaraditi gotovo 60 milijuna eura, a Ngannou nešto više od 10 milijuna. Premda će MMA šampion zaraditi pet puta manje od boksačkog, Ngannou je također oduševljen honorarom od spektakla u Arabiji. On je 16 puta viši nego što je zaradio u zadnjoj MMA borbi. Tada je dobio 600 tisuća dolara. Nevjerojatno, samo jedna borba, a džepovi maksimalno puni, kod obojice.