TONIJA KROOSA PROGLASILI NACISTOM: ‘Plava kosa, plave oči i samo to je ljudima bilo dovoljno’

Autor: GIŠ

Reprezentativac Njemačke i suigrač Luke Modrića u Realu iz Madrida Toni Kroos sudjelovao je na konferenciji o cyberbullyingu na koju ga je osobno pozvao njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier koji je bio glavni govornik.

Razlog pozivanja na ovu konferenciju bili su napadi koje je Kroos doživio kada je nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji kada je kritizirao napuštanje reprezentacije od strane Mesuta Özila.

“Nakon Svjetskog prvenstva 2018. godine sam rekao da mi se ne sviđa to što je Mesut otišao iz reprezentacije, a još manje način na koji je to napravio. Odmah su me prozvali nacistom. Plava kosa, plave oči i samo to je ljudima bilo dovoljno da me na internetu prozivaju kao nacista”, rekao je Kroos i dodao:

“Izborio sam se, ali nije bilo lako. Danas se bilo tko može sakriti iza lažnog profila i vrijeđati druge ljude. To nije dobro i moramo raditi na tome ljudi snose odgovornost za izrečeno’, rekao je Kroos i tako upozorio na vrlo velik problem koji je sve izraženiji u modernom društvu.”

Uz ovu temu Kroos se još dotaknuo i teme prenapučenog rasporeda koji dovodi do ozljeda igrača, a sve zbog profita klubova koji ne prezaju za po Kroosu izrabljivanjem igrača.