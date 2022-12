TOLIKA SMO SILA DA NAS ZAUZDAVAJU I MAFIJAŠI! Pamtit ćemo jednu sumnju i nevjericu, pa nam je ovo trebalo da zaboravimo

Autor: Andrija Kačić Karlin

Još neka nam netko kaže da je utakmica za treće mjesto na svjetskoj smotri nebitna? Dogodilo se baš ono što nam je trebalo. Da konačno damo srcu veselja, da se raspametimo od sreće i da konačno usnemo bez nervoze. Mi koji volimo nogomet i svoju domovinu imamo istinsko pravo biti sretni. Ne, nije to patetika, to je odraz duha našeg naroda koji još uvijek traži svoje mjesto pod svjetskim suncem, i kao država i kao društvo smo željni afirmacije, napretka, standarda i spoznaje o vlastitoj vrijednosti.

To nije ništa čudno, to je za jedan narod koji traži put da sagradi još bolje društvo, prirodni poriv. Sportski uspjesi imaju odličnu percepciju da se „može kad se hoće”. Hrvatski nogomet, točnije naša nogometna reprezentacija, nikla u bremenitim vremenima, ljubav je hrvatskog čovjeka. Donijela mu je toliko veselja i u njegov um usadila činjenicu da nešto, ma što nešto, nego štošta, vrijedimo u sportu koji je najpopularniji na svijetu, a zacijelo i najbogatiji.

I tu smo u svjetskom vrhu! Kako? Bez poštenog stadiona, s jednim i pol klubom, s brojnim aferama i nelogičnostima. No, reprezentacija nam je izrasla u nešto posebno, kao kad procvate najsjajniji mak u polju korova.





Zaboravili smo na bol

Hrvatska je, pošteno rečeno, postala tolika svjetska nogometna sila da ju moraju zauzdavati i mafijaši. U krucijalnoj polufinalnoj utakmici nije joj bilo dozvoljeno ni da pošteno bude poražena. Ostati će sumnja i nevjerica zbog onog jedanaesterca za Argentinu. Zato nam je trebala ova pobjeda, da zaboravimo na bol, žalost i na maštanje da smo možda mogli i više.

I sad nas čeka doček, a sjećanja lete na onaj prije četiri i pol godine, kada je pola milijuna ljudi na ulicama i glavnom trgu dočekalo naše junake. Uopće ne treba uspoređivati taj doček s ovim sutrašnjim. Svaki će imati svoje posebnosti. Ali, jedno je bitno.

Da shvatimo kako nas zajedništvo, predanost i ljubav može daleko odvesti, kao što nas mržnja, prijepori i sukobi mogu unakaziti. Zar je bitno tko je iz kojeg kluba, gdje igrao prije, što je kada rekao, a o sumnjama prema izborniku Zlatku Daliću da i ne govorimo.

Ali, takvi smo-kakvi smo. Valjda i u tom našem na trenutke nerazumnom ponašanju postoji poticaj za one koji stvaraju rezultate. Oni ne samo da se žele dokazati, nego pod tim pritiskom i od domaće, često i nekorektne javnosti, dobivaju motiv kojeg nema niti jedna momčad na svijetu. Uostalom, najviše se želi dokazati onaj u kojeg se sumnja.

Navlas je tako s našom nogometnom nacionalnom vrstom. A ona nije samo sportska momčad, nije samo razonoda, hobi, za nju se ne navija klasično. Za nju mnogi žive, ona je njima svetinja, djeci su ti momci idoli, starijim utjeha i veselje.

U doba posvemašnje komercijalizacije sporta, napose nogometa, Hrvatska u svjetskim okvirima svoju snagu, ugled i uspjehe duguje jednom zanosu. Kojeg malo momčadi ima. I to nekima čak i ovdje ide na živce. A riječ je o iskonskom domoljublju i i sreći da se igra za reprezentaciju. Nekima to smeta. To su oni iz stihova „neka pati onaj kome smeta”, pjesmi napisanoj prije 24 godine kada je Hrvatska također osvojila brončanu medalju.









Pa, neka pati kome smeta, lako ćemo mi s njima. Mukotrpno sagrađen kult reprezentacije još od onog prvog dvoboja protiv Amerike 1990. godine u osvit borbe za neovisnost, valja sačuvati. Kao što moramo u procesu opće globalizacije čuvati svoj identitet. A naša „vatrena” momčad je naš identitet. Svi mi imamo i ime i prezime i nacionalnost. Ali, kad usto imamo i tako uglednu, jako, sposobnu, zanosnu i poštenu nogometnu momčad, to je jedna nadgradnja koju malo koji čovjek na zemaljskoj kugli osjeća.

Neka nam žive i budu sretni zajedno s nama naši „vatreni”!