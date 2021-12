TO NE BISMO BILI MI KADA BI IŠTA IŠLO BEZ REPOVA! Nevjerojatno je što su djevojkama napravili, zar se to nije moglo riješiti?

Autor: Andrija Kačić Karlin

To ne bismo bili mi kada bi išta bilo bez repova! Počinje, naime, svjetska smotra rukometašica u Španjolskoj , na njoj su i naše djevojke, koje smo od dragosti prozvali „kraljicama šoka”, zbog sjajnih nastupa na Europskom prvenstvu prije godinu dana. Kada suu Danskoj senzacionalno osvojile brončanu medalju. S obzirom koliko se ulaže i kako se tretira naš ženski rukomet to nije samo senzacija, to je i svjetsko čudo.

I kada smo ih slavili, kada smo bili oduševljeni s njima na sav glas se govorilo kako će se odmah prema njime promijeniti tretman, kako će se u njih ulagati, pomagati ih, nagraditi. Sam je Hrvatski rukometni savez obećao premije. Tako je i trebalo biti!

Ali, to ne bismo bili mi da je tako bilo. Evo, danas našim rukometašicama počinje svjetska smotra, naše večeras igraju protiv Brazila (18 sati, RTL) . A obećane nagrade za medalju na Euru lani u ovo isto doba godine – nema.

Zašto nisu u godinu dana dobile premije?

Dakako, to se dugovanje počelo spominjati baš uoči početka Svjetskog prvenstva. Zaista nije korektno tako se igrati s tim vrhunskim sportašicama. Pa se i riječi predsjednika Hrvatskog rukometnog saveza Tomislava Grahovca daju tumačiti na svakakve načine. Samo ne na one kako bi ih trebalo tumačiti…

„Upravni odmor HRS-a je donio odluku da naše rukometašice za osvojenu brončanu medalju trebaju dobiti premije”, govorio je Tomislav Grahovac, prvi čovjek Saveza. „Iz opravdanih razloga to još nismo uspjeli riješiti. Mi ćemo to svakako učiniti u idućem razdoblju na isti način kako je to riješeno i muškoj reprezentaciji”.

„Kraljice šoka” sigurno su ostale u šoku, navrat-nanos je izmišljeno nekakvo, ne čak ni polovično, nego jednotrećinsko rješenje. Naime, rukometašicama Nenada Šoštarića isplaćeno je 33 posto obećanih nagrada, ostalih 66 posto još je u rubrici – dug. I s tim dugom su djevojke otišle na svjetsku smotru. A o kojoj je sveobuhvatno svoti riječ? Radi se o 150 tisuća eura bruto iznosa za cijelu reprezentaciju.

Nenad Šoštarić, izbornik naših rukometašica, taj dragi i brutalno sposoban gospodin i trener, najprije je s igračicama morao imati otvorene i iskrene razgovore, sve kako bi ih pokušao motivirati i remotivirati u cijeloj ovoj nezgodnoj situaciji.









On svoj posao zna izvanredno i u jednoj rečenici ocrtava se njegovo razmišljanje.

„Moj osnovni moto na bilo kojem prvenstvu je – ne podcijeni i ne precijeni. Iz utakmice u utakmicu moramo ići, jednako pristupiti i najboljem i najslabijem. I na parketu sve svoje nevolje zaboraviti”!

Što će biti ako, primjerice, rukometašice opet osvoje medalju, sada na Svjetskom prvenstvu. Kako će onda Hrvatsku rukometni savez rješiti dva duga? To je pitanje već znanstvena fantastika. Ako je u podsvijesti onih koji vode i brinu o rukometašicama misao „ne dao Bog da opet osvoje medalju, jer tko će ih isplatiti” – tada sve skupa gubi smisao.

Vratimo se ipak terenu, parketu, klupi… Naše rukometašice večeras (četvrtak) u 18 sati u Castellonu otvaraju prvenstvu utakmicom protiv Brazila, u subotu u skupini igraju još protiv Paragvaja, a u ponedjeljak protiv Japana.









O prvim suparnicama, Brazilkama, izbornik Nenad Šoštarić kaže:

„Sve igračice igraju u Europi. Dobro smo ih analizirali, igraju brzi rukomet. Mislim da smo spremne, zadnji put smo ih dobili, a nadam se kako će to biti i ovaj put”, dodala je.

Inače, našim rukometašicama ovo je sedmo prvenstvo, ali i prvo nakon deset godina. Posljednje SP na kojem su hrvatske rukometašice sudjelovalo bilo je u Brazilu 2011. godine. S izbornikom Vladimirom Canjugom naše su reprezentativke završile na devetom mjestu.

Nenad Šoštarić jasno pokazuje da nije lošeg raspoloženja, samo zbog jednog razloga:

„Sve djevojke su zdrave. I to je zalog našeg optimizma. Brazil ima dvije odlične vratarke i sjajnu vanjsku liniju, što je jači dio te ekipe. Kao i sve južnoameričke ekipe tako i Brazilke imaju naglašeni taj emotivni dio i u tom smislu će utakmica biti nabijena emocijama. No, isto tako, fizička spremnost će protiv njih biti strašno važna. Moramo biti agresivni, moramo biti gusti i za neke njihove igračice moramo odraditi specifične taktičke stvari. Mi smo na ovom Svjetskom prvenstvu zbog medalje osvojene na Euru i nadam se da je to samo jedna od nagrada koje slijede za ove djevojke. Želimo ovdje pokazati svijetu što znamo i možemo. Možda naboj kod nas nije isti kao prije Eura, ali smo spremni. Znamo da taktički možemo, znamo da fizički možemo i da smo u mogućnosti rotirati igračice, a pritom ne gubiti naš ritam. Ekipa vjeruje u sebe, one su svjesne svoje snage, a imamo i iskustva“, kaže Nenad Šoštarić.

O pripremama i nedavnoj, sjajno odigranoj, pripremnoj utakmici protiv Slovenije Šoštarić će:

„Cure su sve odradile super, imali smo osam-devet treninga u koji smo uključili zajednički trening i dvije pripremne utakmice sa Slovenijom. Najbitnije je da su sve igračice koje imamo na raspolaganju zdrave, radili smo na poboljšanju fizičke spreme koja će biti itekako važna u utakmicama koje nas čekaju. naravno, poradili smo i na elementima taktike, obrane, tako da sve u svemu vrlo sam zadovoljan prikazanim. Da, protiv Slovenije to nije izgledalo loše, ali možemo mi i bolje”.

Šoštarić se voli vratiti na uspjeh prije godinu dana na Euru u Danskoj…

„Zaista je bilo divno. I sve si mislim koliko mi je žao što je bila tolika pauza od toga. Imamo napokon generaciju koja nešto pokreće, a osnovni cilj svega toga je da imamo veliku bazu mlađih rukometašica, da se što više djece počelo baviti ovim sportom i ja vjerujem da će se to u konačnici i isplatiti. Kada bi i sad nešto učinili dobili bi još više na zamahu. Tada bi nas se zaista moralo bolje tretirati”!