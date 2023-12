To mu nije trebalo: Bivši najbolji strijelac HNL-a isključen a da nije ni ušao u igru

Nogometaši Napolija, aktualni talijanski prvaci, muče se tijekom cijele sezone i ponovno su razočarali svoje navijače. Ovoga su puta odigrali skromnih 0:0 kod kuće protiv Monze u sklopu 18. kola Serie A.

Aktualni prvak Italije je na kraju, pokazalo se, dobro i prošao jer je Alex Meret u 68. minuti obranio kazneni udarac koji je izveo kapetan Monze Matteo Pessina. Zanimljivo je kako hrvatski napadač Mirko Marić kod gostiju nije ulazio u igru, ali je uspio zaraditi crveni karton u završnici dvoboja zbog nedoličnog ponašanja.

A nakon 18 odigranih kola Napoli drži za njih razočaravajuće sedmo mjesto na ljestvici s 28 bodova. U dosadašnjem su dijelu sezone poraženi čak šest puta, a lider Inter bježi im ogromnih 17 bodova.

RED CARD. Mirko maric is sent off vs Napoli 😳

Wtf is going on 🙆‍♂️ #NapoliMonza pic.twitter.com/wPaYVTqy5G

