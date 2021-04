TKO SE ZADNJI SMIJE, NAJSLAĐE SE SMIJE: Bayernovac se veselio PSG-u, djevojka protivnika mu odbrusila!

Autor: F.F

Bayern je slavio protiv PSG-a na uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka. Aktualni europski prvaci slavili su pogotkom Choupo-Motinga, no to im nije bilo dovoljno s obzirom na to da je PSG u prvom susretu slavio s 3:2 u gostima.

Kada je Bayern saznao da će im PSG biti protivnik u četvrtfinalu Thomas Muller nije skrivao veselje. Na svojem Instagram profilu Nijemac je Parižanima porućio ‘Au revoir’, odnosno zbogom.

Nije trebalo dugo da mu se to obije o glavu.

Verrattijeva prekrasna djevojka uzvratila

Muller je bio u krivu, a vrlo brzo ga je na to podsjetila djevojka Marca Verrattija, Jessica Aidi. Podjelila je sliku Mullera uz natpis:”Sorry, not sorry. Au revoir.”