Tko je završio u milicijskoj stanici, nije se dobro proveo: Izljev ‘opasnog nacionalizma’ sve je zabrinuo

Autor: Andrija Kačić Karlin

Često pišemo o navijačima, no kad se uistinu dogodila eskalacija navijačkih pokreta na ovim prostorima, u bivšoj državi Jugoslaviji? Zbila se sredinom osamdesetih godina.

Klubovi “velike četvorke” (Dinamo, Hajduk, Crvena zvezda i Partizan) imali su svoje vojske navijača, a počele su se osnovati i posebne grupe “ultrasa”, ekstremnih navijača koji su ne samo koketirali s huliganizmom, nego i ozbiljno zagrizli u taj kolač.

Sukoba na stadionima i po ulicama bilo je još i prije osnivanja navijačkih skupina. No, oformljenjem skupina izbio je pravi natjecateljski huliganski duh. Pa je divljanje navijača postala uobičajena pojava. U doba umirećeg socijalizma takvo ponašanje se smatralo nakaradno i nacionalističko, no kako su tribine općenito stanje društva i najava budućih događaja tako su se neke stvari u društvu, pa i raspad zemlje, mogli predvidjeti.

Situacija koja je sve zabrinula

Teško je odrediti čiji su navijači bili najsuroviji, bezbroj priča je iz tih dana o tučnjavama, surovostima, neposluhu, neredima… Ipak, jedan događaj toliko je uznemirio jugoslavensku ne samo sportsku javnost da je nazvan – “jugoslavenskim Heyselom”. Da, Heysel je stadion u Bruxellesu gdje je krajem svibnja 1985. godine u neredima navijača Liverpoola poginulo 39 ljudi, mahom pristalica Juventusa.

Događaj kojeg ćemo opisati, zanimljivo, nije se zbio na utakmicama klubova “velike četvorke”. Bio je to sukob Hajdukove navijačke skupine Torcide na riječkoj Kantridi protiv svih. Bilo je to u prosincu 1988. godine. Godinu prije u svibnju Rijeka i Hajduk igrali su u Beogradu finalnu utakmicu Kupa koju je dobio Hajduk nakon dvadesetak jedanaesteraca. To je začeto neprijateljstvo, Hajdukovim navijačima smetalo je što su se Rijekinim navijačima u navijanju pridružili navijači Crvene zvezde.

U tom tmurnom danu u Rijeci sve je otpočetka pošlo na krivu stranu. Postoje još uvijek snimke tih nereda i sve skupa uistinu izgleda jezivo. Bile su to nesumnjivo najsurovije scene navijačkih sukoba u bivšoj državi. Ranjenih je bilo na sve strane, kod navijača, policije, fotoreportera…









Sudar u Rijeci kao opomena

Na prvenstvenu utakmicu u Rijeku doputovalo je nekih tisuću i pet stotina pripadnika Torcide, vlakom. Nakon izlaska s riječkog kolodvora cijela golema skupina otišla je ispred Kapucinske crkve na Žabici, tamo klečala i molila. Svi do jednoga.

Policija je kasnije isticala da je prethodnica Torcide pod stijenama Kantride zakopala cijeli pirotehnički arsenal. I dok je utakmica trajala, a sve je tinjalo na tribinama, u jednom trenutku nekoliko domaćih navijača bacilo je baklje prema Torcidi.









Odgovor, očito pripremljen, je uslijedio. Nije bio samo žestok, nego i vulkanski. S time da je i ondašnja milicija debelo podcijenila situaciju, navijače je razdvajalo nekoliko policajaca s psima. Oni su u jurišu Torcide bile pometeni, a policajci su naknadno govorili da su ih navijači ne samo tukli i grizli, već i boli narkomanskim iglama. Pa su koji dan morali ići na testiranje na HIV virus. I psi su bili ubadani narkomanskim iglama… Kako se sa stijenja Kantride neprestance odlama kamenje tako je Torcida imala i dodatno oružje.

Rakete i neredi

Rakete i baklje letjele su na sve strane, stadion se obavio dimom, a svi Hajdukovi igrači poletjeli su prema ogradi preklinjući „torcidaše„ da sustanu. Ma kakvi, navijači su u naletu tijelima srušili i ogradu koja je razdvajala domaće od gostujućih navijača, prijetila je prava katastrofa na stajaćim tribinama ispod litica Kantride. Već se zakotrljao stampedo, najopasnija pojava na tribinama koja može uzrokovati gaženje i smrt mnogo ljudi…

Nebo se zacrnilo od brojnih kamenica koje su letjele u trokutu, jedni su navijači gađali druge, drugi prve, a svi zajedno policiju. Rakete su letile i po terenu i tada je teško ozlijeđen fotoreporter Petar Grabovac. Zadobio je teški potres mozga. Kako je prijetio proboj Torcide prema Armadi, a između su stajali obični gledatelji, obitelji s djecom, tako su se mnogi i uplašili za život. Dočim je jedna grupe Torcide probijaoa bojišnicu prema riječkim navijačima druga jenprodirala u teren. Bio je to opći kaos.

Dolaskom, zakašnjelog ipak, policijskog pojačanja, spriječen je prodor Torcide prema Armadi. Pa je počelo „granatiranje„ i „raketiranje„. Redom, dimne bombe, baklje, topovski udari, rakete letjeli su na sve strane. Glavna meta bila je policija, ali bilo je i kolateralnih žrtava.

Dva su policajca bila teško ozlijeđena. Živko Kožul, policajac koji je zapovijedao osiguranjem na dijelu stadiona gdje se nalazila Torcida, u pokušaju da spriječi proboj gostujućih navijača, pogođen je kamenom u glavu i teško ozlijeđen, kao i njegov kolega Dragan Starčević.

Nakon stišavanja nereda i dovršetka utakmice policija je krenula u odmazdu. Oni koji su završili u “milicijskim stanicama” svakako se nisu dobro proveli. Policija je koji dan kasnije objavila da je na terenu pronađeno gotovo tonu kamenja, a iz bolnica su pristizale vijesti o ozlijeđenim gledateljima. Bilo je ljudi koji su stradali od opeklina, udaraca kamenom u glavu, pretučenih…