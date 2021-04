TKO JE ROBERT HRKAČ? Autor sjajne knjige ‘555 najvećih utakmica 21. stoljeća’, vrijedi je imati!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Jedan naš književnik davno je napisao – ‘Nije lako napisati lošu knjigu, kamoli dobru.’

Mi ćemo sad imati intervju s autorom dobre knjige.

Robert Hrkač, 27-godišnjak iz Širokog Brijega pasionirani je zaljubljenik u nogometnu igru, znalac kojeg je rijetko sresti. Uostalom, jedan podatak nas je zapanjio, i vas će. Momak zna napamet sve sastave sa svih utakmica svjetskih i europskih prvenstava, naravno i strijelce. Provjerili smo ga, sjajno znanje ima, niti jednom nije pogriješio, a dali smo si truda navući ga na tanak led. Nismo uspjeli.

Više od 500 dana rada na knjizi

Knjigu ‘555 najvećih utakmica 21 stoljeća’ radio je više od 500 dana. Sam kaže da da ovakvo štivo još nije napisano, čak ni na svjetskom tržištu.

On je 20 godina zapisivao rezultata raznih nogometnih natjecanja, poput svjetskih i suropskih prvenstava, Lige prvaka, Premier lige, Serie A, La Lige, ‘El Clasica’, Europske lige, iz hobija. I odlučio je sve napisati, izabrati 555 najboljih utakmica, opisati ih i pokloniti nama ljubiteljima nogometne igre.

Ideja i nastanak projekta

Ushićeno priča:

‘U trenucima nogometnoga i životnog lockdowna odlučio sam se za projekt pod kodnim nazivom ‘Rolling Stone.’ Po uzoru na izbor legendarnog američkog časopisa, koji je 2003. kreirao popis od 500 najvećih pjesama svih vremena, odlučio sam sažeti nogometni ‘Best of the Best’ u razdoblju od 1. siječnja 2000. do ožujka 2020. godine: 20 godina, 20 poglavlja, 555 utakmica.’

‘To je bio gušt, istinski gušt’

Pitamo ga na koji način je radio, odgovara nam:









‘Selektirati 555 utakmica, pisati o njima, podsjećati se na trenutke koji su obilježili povijest sporta, bio je gušt, istinski gušt. Kada sam počinjao s radom na – 555 – rekao sam si, da će ova knjiga izići u tisak pod jednim jedinim uvjetom. Da predgovor napiše doajen hrvatskog sportskog novinarstva, živuća nogometna enciklopedija Anton Samovojska.’

Pomogli su suradnici, izdavač plasirao knjigu po Hrvatskoj

Suradnici na knjizi su bili i gospoda Boris Latinović, Ivo Čolak, Bernard Jurišić i Leo Miler.

Izdavač ove, nikad viđene knjige, je nakladnička kuća Begen d.o.o.i osigurala je da knjiga bude dostupna u svim većim knjižarama širom Hrvatske, kao i na web shopu www.begen.hr.

Broj ‘555’ kao posveta ‘Petici’

Razgovarati s ovakvim zaljubljenikom u nogometnu igru je zaista zanimljivo…









‘Cijeli život zapisujem rezultate velikih reprezentativnih i klupskih natjecanja. Od ranih 2000-ih. U jednom trenutku, iznenada mi se pojavila ideja da bih mogao napraviti izbor velikih utakmica, po uzoru na časopis Rolling Stone, koji je nešto slično napravio sa najvećim pjesmama svih vremena. Čisto radi svog gušta. Kada je nogomet zaustavljen zbog pandemije koronavirusa, u ožujku 2020., to sam doživio kao signal da bih mogao napraviti izbor najvećih utakmica 21. stoljeća. Kada sam se odlučio za brojku ‘555’, koja je u biti posveta ‘Petici’, nisam ni sanjao da će ovo prerasti u knjigu. Kada sam pisao prvu utakmicu, shvatio sam da svaka od tih utakmica ima svoj kontekst. Koji je golem. Stoga sam jako ponosan na to da sam dogurao do 330 stranica.’

‘Dao sam svoj pečat svakoj utakmici’

Kako ste dolazili do preciznijih podataka o svakoj utakmici?

‘Do podataka sam dolazio putem interneta, wikipedije, članaka i svojih osobnih bilješki. Međutim, svakoj sam utakmici dao svoj pečat. To će čitatelji osjetiti. Jednom riječju, strast. Kao književnik-početnik, često sam dolazio do takozvanog zida. Nakon što sam napisao 400 utakmica, ispred mene je bilo još 155. Ogromnih 155. Ali, svakodnevno sam se dizao. Nogomet je čudesan sport. Inspiracija sama po sebi. Govorio sam sebi, utakmica se igra 90 minuta, neces odustati nakon 70, samo zato sto ti je pao tempo igre.’

Najdraža utakmica – hrvatska povijesna

Ma, dobro, a koja vam je najdraža utakmica od ovih 555 velikih koje ste opisali?

‘Danima bih mogao pripovijedati o ovim povijesnim mečevima. Osobno, kao Hrvatu, zna se koja mi je i koja će mi zauvijek ostati najdraža utakmica. To je naravno polufinale svjetske smotre 2018., Hrvatska – Engleska.’

Pripremaju se i novi projekti

Ovo je tek početak, imate li u planu nove projekte?

‘Na knjizi sam radio više od godinu dana, što kroz pisanje, što kroz analizu, što kroz ostale aktivnosti. Ne čini se čak ni puno toliko za jedan ovakav megalomanski projekt. Trenutno u pripremi imam tri projekta. Prvi je dakako, ‘555’ prevesti na engleski jezik. Ova preostala dva, držim za sebe još neko vrijeme.’

Široki najdraži klub, Hrvatska prva, Meksiko i Urugvaj uz nju

Čiji ste navijač?

‘Navijač sam Širokog Brijega i Hrvatske. Od svjetskih reprezentacija, veliki sam fan meksičke i urugvajske nogometne reprezentacije.’

A koji su vam najdraži igrači?

‘Igrači koje obožavam su Andre Pierre Gignac i Simon Kjaer. Gignac je jedan od posljednjih nogometnih romantika, čovjek koji se u svom primeu otisnuo u Tigres, gdje je postao bezvremenska legenda. Kjaer je pak porastao u mojim očima nakon penala Hrvatskoj u Rusiji 2018. Onakav penal izvesti u onakvom trenutku, kapa do poda.’

Kriterij za odabir utakmica

Recite nam kako ste izabirali najbolje utakmice ovoga stoljeća, po kojem kriteriju?

‘Svako poglavlje počinje odbrojavanjem. Također, izbor sam radio po važnosti i snazi natjecanja.

Najviše sam prostora poklonio utakmicama Lige prvaka, svjetskih i europskih prvenstava, Premiershipa, ‘El Clasicu’. Ali, u ovoj knjizi se nalaze i utakmice hrvatske reprezentacije, kao i hrvatskih klubova u Europi, a kao rođeni Širokobrijezanin, morao sam dati prostora i BiH reprezentaciji i utakmicama BiH klubova u europskim natjecanjima. Međutim, to je samo vrh ledenog brijega. Ovdje se nalazi nogometni ‘Best of the Best’.’