TKO JE MOGAO ZNATI DA ĆE POSTATI TAKO VELIK: ‘Luka ovdje treba završiti karijeru’

Autor: Dnevno / 7 Dnevno

Bivši argentinski nogometni trener Angel Cappa (73) u videokonferencijskom razgovoru za Međunarodnu udrugu sportskih novinara u Španjolskoj (ISMAS) izjavio je kako se nogomet pod pritiskom novca prerano vratio nakon pandemije koronavirusa, a izrazio je i uvjerenje kako će kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić i sljedeće sezone nositi dres Reala iz Madrida.

“Nogometna natjecanja su se vratila prerano. Još uvijek nema cjepiva za koronavirus pa su utakmice velika nepoznanica”, rekao je Cappa.

“Nogomet bez publike nema svoju esenciju, svoju bit, bez nje je to isprazan spektakl. Utakmice s deset zamjena, na koje imaju pravo momčadi (svaka po pet), izgledat će poput ljetnih pripremnih utakmica. To čitavo požurivanje s natjecanjima napravljeno je zbog financijskog pritiska, no moramo se naviknuti na to”, dodao je.

Cappa je od 1981. do 1994. godine bio pomoćnik Cesaru Menottiju na klupi Argentine, Barcelone i urugvajskog Peñarola, a onda je bio pomoćnik Jorgeu Valdanu na klupi Real Madrida i Tenerifa. Kasnije je kao prvi trener vodio više klubova među kojima Las Palmas i River Plate sve do 2013. godine od kada piše o nogometu i komentira ga.

“Luka Modrić je učinio velike stvari s Real Madridom, riječ je o velikom igraču, te ja smatram da bi on trebao završiti karijeru u Madridu. Vjerujem da će ondje igrati i iduće sezone”, izjavio je Cappa.

Modrić je sa 34 godine najstariji igrač “kraljevskog kluba” s ugovorom do ljeta 2021. godine.

Jedanaest kola prije kraja prvenstva Real Madrid zaostaje dva boda za vodećom Barcelonom, a u osmini finala Lige prvaka je u prvoj utakmici izgubio 1-2 od Manchester Citija na svom terenu. Stoga će teško do naslova ove sezone, nakon razočaravajuće prošle sezone.

“Nekad je, nakon što se igrači zasite, potrebno ‘resetirati’ momčad dovođenjem novih igrača no teško je reći što se točno događa u momčadi. To znaju samo oni koji su unutra, teško je ovako izvana reći što bi trebao napraviti trener”, rekao je Cappa.

U Argentini je u svibnju preminuo Tomás Felipe Carlovich (74), hrvatskog porijekla, smatran jednime od najboljih nogometaša u povijesti te južnoameričke zemlje. Menotti, s kojim je Cappa radio, rekao je u jednom intervjuu kako ga je htio zvati u reprezentaciju Argentine no da je on bio otišao u ribolov i da se nije na vrijeme vratio.

“Ne znam je li ga Menotti doista namjeravao zvati jer je ‘Trinche’ Carlovich bio igrač koji je igrao nogomet iz uživanja u njemu te se nije htio podvrgnuti zahtjevima profesionalizma. To je znao Menotti, kao i svi drugi”, rekao je Cappa.

Carlovich, poznat pod nadimkom El Trinche, igrao je od 1969. do 1986. godine uglavnom u nižim ligama, a Diego Maradona je u veljači izjavio kako je Carlovich bio bolji od njega.

“Carlovich je svojim nogometom zadivio čitav jedan kraj kao što je Rosario, gdje je nogomet puno više od igre. Igrao je na sredini terena, a u glavi je imao unaprijed nepredvidivi potez. Glava mu je bila puno brža od tijela. Po stilu igre može ga se usporediti s Xavijem”, dodao je Cappa, godinu mlađi od Carlovicha.

Cappa današnji nogomet naziva “kapitalističkim” napominjući da ima malo toga zajedničkog s nekadašnjim.

“Prije je igrati lijepo i pobijediti bila ista stvar. Sada igrati lijepo više ništa ne vrijedi. Bitna je samo pobjeda. Pobijediti znači prodavati. To je logika kapitalizma. Carlovich je bio posljednja zastava nogometa kakvog smo voljeli”, rekao je Cappa.

Njegova filozofija nogometa razlikuje se od one sunarodnjaka Diega Simeonea (50) koji pod svaku cijenu, bez obzira na način, želi pobjedu zbog čega se njegov Atlético Madrid danas prodaje kao brend na međunarodnom tržištu i zbog čega je kineski kapital ušao u klub.