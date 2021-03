TKO JE BOLJI KROOS ILI MODRIĆ? Igrači Reala jasno odgovorili

Real Madrid je slavio protiv Atalante 3:1 te se plasirao u četvrtfinale Lige prvaka. Maestralnu utakmicu odigrao je Luka Modrić, kojeg hvale mediji diljem Europe.

Na službenom Twitter profilu UEFA-e za vrijeme utakmice Reala i Atalante osvanulo je pitanje tko je bolji: Toni Kroos ili Luka Modrić? Navijači su raspravljali, a Nijemac je vrlo kratko prokomentirao debatu na svojem profilu. Podijelio je UEFA-ino pitanje te napisao AND, odnosno i, čime aludira da su on i Modrić duo.

UEFA je brzo reagirala na Kroosov komentar te su postavili novo pitanje koje glasilo jesu li Kroos i Modrić najbolji duo u povijesti Lige prvaka.

⚪️ Luka Modrić & Toni Kroos…

🤔 Best midfield duo you’ve seen in Champions League history?#UCL pic.twitter.com/cNPoI1rTeT









— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 16, 2021