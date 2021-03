TKO GA ČEKA TAJ GA NE DOČEKA: Znamo da može, ali zašto ga nema u Hrvatskoj?

Autor: Andrija Kačić Karlin

Krah naše nogometne reprezentacije na startu svjetskih kvalifikacija, protiv Slovenije u Ljubljani, potaknulo je pitanje ocjene nastupa nekih od standardnih igrača Dalićeve udarne postave.

Nije teško pogoditi na koga se obrušava nezadovoljstvo navijača, na one ponajbolje koji dugo, predugo u reprezentaciji ne daju doprinos koji se od njih očekuje. Jedno ime tu strši, ne od jučer, ne od prekjučer. Dugo ga očekujemo a još ga nismo dočekali kolosalnog u reprezentaciji.

To ni u kojem slučaju ne znači da i mnogi drugi nisu razočarali u Ljubljani. Zapravo, može se reći da je velika većina razočarala, ali mnogi od njih nisu stalno pod ručnom kao što je to s antijunakom ove pričice.

Da, Matea Kovačića hrvatska reprezentacija zaista dugo čeka. Na desetke odigranih utakmica, a znamo njegove kvalitete i nadarenost, odigrao je bez konkretnog doprinosa. Kad kažemo – konkretni doprinos – mislimo tu na odigranu partiju dotičnog nogometaša koja bi bila isključiva prevaga u utakmici.

Još nije prelomio utakmicu

A prevagu su često činili i Ivan Perišić i Luka Modrić i Ante Rebić i Andrej Kramarić, još neki od Dalićevih uzdanica. Međutim, rijetko kada prevagu donese jedan od junaka europskih nogometnih terena, bivši član madridskog Reala, danas je veoma dobar nastupajući za Chelsea.

Mateo Kovačić u reprezentaciji ne pruža doprinos koji se od njega, objektivno, očekuje. Čak i u dvoboju protiv osrednjih ili niskokvalitetnih reprezentacija Kovačić se ne ističe, ne vidimo njegov nekad sjajni dribling, dodavanja i asistencije, a kamoli pogotke.









Je li riječ o psihičkoj kočnici, ili o nekom drugom razlogu ne možemo znati. No, ne bi kritike sustizale Kovačića da javnost i navijači ne znaju što i koliko dobro može odigrati. Utakmica protiv Slovenije bila je fakat odlična prilika da nam Kovačić postane kotač zamašnjak odlične utakmice i dobrog rezultata. Upravo iz razloga što ga navijači i izbornik Zlatko Dalić, čekaju.

Kovačić sigurno zbog tih svojih, nazovimo ih, prosječnih svojih partija, osjeća pritisak. Ako tako i jest slabo ga nosi. Kovačića sa svojim igračkim karakteristikama treba svaka momčad na svijetu, no u hrvatskoj nacionalnoj vrsti mi te njegove odlične karakteristike niti ne slutimo, kamoli vidimo.

Sad, koliko izbornik i navijači mogu istrpjeti ovakvog Kovačića? To je pitanje na kojeg bi odgovor mogli dobiti u sljedećim danima.