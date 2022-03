TITO JE OD HAJDUKA NAPRAVIO VELIKOG DIVA: ‘Ma ti moraš otići u Dinamo, kad sam već ja završio u Beogradu’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Uskoro će, u subotu derbi Hajduka i Dinama. A mi ćemo malo do povijesti.

Ima jedna nevjerojatno zanimljiva poveznica između Dinama i Benfice, s Hajdukom u posredništvu. Ne, nije riječ o bratstvu Hajdukovih i Benficinih navijača, priča je iz 23. travnja 1970. godina. Naime, toga je dana u Splitu odigrana prva utakmica pod reflektorima, svježe postavljenima na starom stadionu, čuvenom Starom placu. Hajduk je sedamdesetih godina bio moćan klub, takvog igračkog kapitala da je lako mogao postati i europski prvak. Dominirao je u bivšoj državi.

Za te izvrsne Hajdukove rezultate zaslužan je i predsjednik kluba Tito Kirigin. On je bio prototip modernog predsjednika koji se bavio ne samo infrastrukturom i organizacijom kluba već je sudjelovao i u radu s igračima i njihovim transferima. Hajduk je 1970. godine dobio na svom Starom placu i reflektore, a u čast tog događaja u Splitu je gostovala Benfica. Bio je to prvi uspjeh predsjednika Kirigina, poslije su se uspjesi redali kao na filmskoj vrpci.

Belin apsolutna legenda

Sad malo se vraćamo na Dinamo…

Niz hrvatskih nogometnih legendi nezamisliv je bez Rudija Belina, Dinamovog prvotimca od 1959. do 1970. godine. Sjajan nogometaš još za igračke karijere postao je legenda zagrebačkih modrih, a na krasne igračke dane dodao je i lijepe trenerske. I danas pomno prati domaću i inozemnu nogometnu scenu, a unatoč zdravstvenim problemima njegova riječ je vrijedna, zanimljiva, poučna i vesela.

Zamislite sad ovo: Rudi Belin je u Splitu nastupio 23. travnja 1970. godine u Hajdukovom dresu kada je na legendarnom igralištu Hajduka Starom placu odigrana prva utakmica pod električnom rasvjetom. Za tu prigodu “bili” su u goste pozvali jednu od najboljih europskih momčadi lisabonsku Benficu koju je predvodila “Crna pantera” Eusebio da Silva Ferreira.

Na igralištu pored Plinare okupilo se više od 30 tisuća gledatelja, a kao pojačanja za Hajduk su nastupila tri reprezentativca Jugoslavije, dakle Rudi Belin iz Dinama, Ilija Petković iz OFK Beograda i Dušan Bajević iz Veleža. Utakmica je završena rezultatom 1-1 (0:1). Gosti su poveli pogotkom Torresa u 36 minuti, a za Hajduk je izjednačio udarcem sa 11 metara baš – Rudolf Belin. Protiv Benfice Hajduk je igrao u sastavu: Vukčević, Đoni, Ristić, Belin Holcer, Buljan, Petković, Hlevnjak, Bajević, Jerković i Pavlica.

Popularni “Rudač” je za Dinamo igrao od 1959. do 1969. skupivši više od 400 nastupa pri čemu 270 službenih utakmica i pritom postigao 44 gola. Belin je legenda kluba. Bio je svestran igrač, velik tehničar, a igrao je braniča i spojku.

S klubom je osvojio tri Kupa bivše države, a bio je i važan igrač na putu do europskog trofeja. U četvrtfinalu tog natjecanja, u pobjedi 3-0 protiv Juventusa postigao je posljednji pogodak na utakmici, a upisao se u strijelce i u polufinalu protiv Eintrachta. Belin je u polufinalnoj utakmici protiv njemačkog kluba postigao odlučujući pogodak iz jedanaesterca. Upravo tim pogotkom Dinamo se plasirao u finale protiv Leeds Uniteda.

Objasnimo mlađima tko je bio Rudi Belin. Na počecima karijere Ruda Belina su doslovce opsjedali ljudi iz najvećih tada jugoslavenskih klubova. Najuporniji su bili Dinamo i Partizan. Rudi je sve ispričao svom bratu Bruni koji je već igrao u Beogradu, u Partizanu. I brat mu je rekao:

„Sjedaj na prvi tramvaj i pravac u Haulikovu. Potpiši bilo kakav ugovor. Ti moraš igrati u Dinamu kada sam ja već morao otići u Partizan”.

Rudijeva karijera u Dinamu bila je zapanjujuća. Belin je za Dinamo igrao u 410 utakmica, od čega su gotovo 200 njih bile prvenstvene, te sveukupno postigao 74 zgoditka. Savršena statistika!









No, nije to sve, poslije više od desetljeća u Dinamu Rudi Belin od 1970. godine odigrao je još četiri godine za Beerschot. Sve to vrijeme Belin je bio i izvrstan reprezentativac, za tadašnju jugoslavensku nogometnu reprezentaciju skupio 29 nastupa i postigao 6 pogodaka. Debitirao je za reprezentaciju Jugoslavije 27. listopada 1963. protiv Rumunjske (1-2) u Bukureštu, a posljednji put igrao je 19. listopada 1969. protiv Belgije (4-0) u Skoplju. Za Jugoslaviju je nastupao i 1964. na Olimpijskim igrama te 1968. na Europskom prvenstvu na kojem je SFRJ bila europski doprvak izgubivši u ponovljenoj završnici prvenstva od Italije s 2-0.

Nakon što je prekinuo igračku karijeru, Belin je postao trener. Bio je direktor Dinamove omladinske nogometne škole dok je trenirao Dinamo te hrvatski emigrantski klub Toronto Croatia iz Kanade. Nadalje, 2001. godine bio je nakratko izbornik iračke reprezentacije. U Irak je doveden ubrzo nakon iračkog 0-1 poraza od Saudijske Arabije, bio je vježbao i zagrebački HAŠK. Oh da, bio je i trener Croatije iz Toronta, kao i pomoćnik Ćiri Blaževiću u Dinamu najveće, 1982. šampionske godine.

„Dani u onom Dinamu nezaboravni su. Bili smo i sjajna generacija i ostvarili s o sjajne rezultate. Mi smo nogomet voljeli, obožavali, smijali smo se dok smo igrali. Evo, danas gledam Messija i Barcu, igraju savršeno i uvijek se smiju. To je to, igrač se mora smijati, mora voljeti i obožavati nogomet. Mi smo bili takvi, priča nam Rudi Belin. I dodaje:









„Kaj mislite da bi na onakav način osvojili Kup velesajamskih gradova da se nismo smijali”?

Ne shvaća Belin današnja trvenja i nesporazume u nogometu, kamoli ružne nepristojne riječi koje naviru kod suparničkih momčadi.

„Ne, ni slučajno, mi smo osjećali velik rivalitet, kada bi igrali protiv Hajduka, Zvezde, Partizana, Željezničara. No, nakon utakmica uvijek bi se družili sat-dva. Pričali o svemu, ma prijateljavali. Pirije koju godinu sam se vidio s Ivicom Osimom. Baš smo govorili kako smo za onih 90 minuta na terenu bili neprijatelji, prije i poslije prijatelji. Rekao sam mu da nam nije bilo lako čuti tko će morati čuvati. Pokojni radijski komentator u eteru bi za njega rekao: “Pustite glazbu iz studija jer je Ivica Osim dobio loptu, pa dok je ne izgubi uživajte u melodijama”…

Igrao je Belin protiv najvećih, i protiv Brazilaca Didija i Pelea.

„Nema sumnje, Pele je najveći svih vremena. Ja sam volio razgovarati s igračima koji su mi bili suparnici. I znate što mi je Pele govorio stalno. Da se moraš veseliti kada izlaziš na teren. Igrao sam pet puta protiv Pelea i nikad nisam izgubio. Sjećam se jednog događaja s turneje po Čileu. Mi večeramo, odigrali smo utakmicu, i u hotelu smo… Dolaze nakon naše večere igrači Santosa na objed. Oni su svoju utakmicu izgubili i vraćaju se u hotel plešući i pjevajući. Nismo vjerovali. Poslije odemo s Peleom u šetnju a on nam objašnjava da kad je utakmica gotova i ako si dao sve od sebe opet moraš biti vesel. I znate što? Taj turnir je osvojio baš brazlilski Santos iako je izgubio prvu utakmicu”.

Rudi Belin, drži da pravi igrač nema pravo biti loš. Objašnjava do potankosti:

„Narod, publika, osjeti da si dobar. Ako narod vidi da si dobar onda više nemaš pravo biti loš. To je uništilo, evo vidite, Brazilca Sammira. Pokazao je da je dobar i onda više nije bio dobar. Rekao mi je Pele kad je sa Santosom gostovao u Zagrebu da narod u Zagrebu izvrsno poznaje nogomet. Da je to osjetio po huku i žamoru s tribina. No, dodao je da i momčad mora imati mentalitet naroda, publike, jeli”!

Za kraj, prava pouka od veterana Belina:

„Nogomet i dalje grabi krupnim koracima prema naprijed. Prije je osnova njemačke igra bila upornost i snaga, a sada su dodali i tehniku. Brazilci su poradili na snagi, a možda izgubili na tehnici. I nije ispalo, vidjeli smo, dobro. Južna Amerika mora držati do svoje škole, u suprotnome ne bude dobro. Jednom smo bili na turneju u Peruu, trener peruanske reprezentacije bio je proslavljeni Brazilac Didi. išao sam s novinarom Icom Kerhinom napraviti intervju s Didijem. I ostao zapanjen. Ma, vjerujte mi, momčad je pripremao u pravom zatvoru. Bilo je to jedino mjesto gdje je mogao imati potpuno kontrolu nad svojim igračima. Takav je južnoamerički mentalitet. Bilo je tu znate kakvih sjajnih igrača, talenata svjetskih, a nisu se znali ni potpisati, činili su to prstom”.