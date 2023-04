TIJEKOM DOMOVINSKOG RATA IMAO JE POSEBNU FUNKCIJU! ‘Ovo što sam ja napravio može samo luđak!’

Autor: Andrija Kačić Karlin

U plejadi splitskih sportaša jedno ime se posebno ističe. Plivač, daljinski, Veljko Rogošić svjetski je znan maratonac, mnogi tvrde čak i jedan od najvećih na svijetu svih vremena. I on je tema našeg feljtona o hrvatskim sportskim ikonama…

Pothvate koje je činio i kada je prošao onu istinsku sportsku dob zapanjujući su. Kao mlad bio je uspješan plivač koji se okitio srebrom i broncom na Mediteranskim igrama 1963. godine u Napulju (400 m i 1500 m slobodno). Bio je sudionik i Olimpijskih igara 1960. u Tokiju i 1964. u Rimu. No, status velikana u hrvatskom i svjetskom plivanju stekao je u kada se posvetio maratonskim rutama.

Prvi veliki maraton koji je isplivao bila je dionica Supetar – Split, kasnije je godinama ostvarivao vrhunske pothvate, ali kruna se zbila u poznim godinama. U 63. godini života uspio je svladati La Manche, 2004. godine postao je prvi Hrvat kojem je to uspjelo. Godinu zatim plivao je od Savudrije do Prevlake, prešao dionicu od tisuću kilometara i postavio svjetski rekord u etapnom plivanju. A 2008. godine ostvario je svoj san, spojio Europu i Afriku, preplivao je dionicu od Sicilije do Tunisa dugačku 171 kilometar za 50 sati i 26 minuta.





Poznat po maratonima

Za iznimne rezultate postignute u sportskoj karijeri dobio je niz svjetskih i domaćih priznanja.

Rođen je 21. srpnja 1941. godine, umro je 7. kolovoza 2002. godine. U Kaštel Lukšiću je živio do 1963. godine. Pohađao je srednju školu za brodograđevnog tehničara, a potom studij organizacijskih znanosti. Radio je kao profesor za rehabilitaciju ozlijeđenih. Sa suprugom Željkom vjenčao se 1963. godine i imaju dvoje djece, sina Veljka i kći Vedranu. Tijekom Domovinskog rata služio u podvodnim diverzantima Hrvatske ratne mornarice. Iz Splita u rodni Lukšić vratio se 1997. godine.

Plivačku karijeru Rogošić je započeo 1959. u PK Jadran iz Splita čijim je članom bio do 1973. godine. Prvi državni rekord oborio je 2. kolovoza 1960. u Borovu, na disciplini 400 m slobodno. Zabilježio je 203 nastupa za državnu reprezentaciju Jugoslavije, 142 puta bio je državni prvak u različitim disciplinama, te je 51 put obarao državne rekorde na disciplinama 1500 i 400 m.Kapetanom državne reprezentacije bio je punih 15 godina.

Sudjelovao je na Olimpijskim igrama u Rimu 1960. i Tokiju 1964. godine, no nije se kvalificirao u finale. Na Mediteranskim igrama ostvario je najveće međunarodne uspjehe osvajanjem srebrnog odličja na 400 m slobodno odnosno brončanog na 1500 m slobodno u Napulju 1963. godine. Također je sudjelovao i na igrama u Tunisu 1967. i Izmiru 1971. godine. Ostali međunarodni uspjesi uključuju peto mjesto na Europskom prvenstvu u Leipzigu 1962. godine na 1500 m slobodno s novim državnim rekordom, te dvostruko zlato i rekord na 200 m delfin na Balkanskim igrama. Na europskoj rang-listi više je godina zauzimao drugo mjesto na 200 m delfin.

Plivanjem na duge staze Rogošić se počeo baviti u djetinjstvu, isplivavajući dionice duge pet kilometara od Kaštel Lukšića do Čiova. Natjecateljskim plivačkim maratonima počeo se baviti u ranim tridesetim godinama, negdje kod zalaska profesionalne plivačke karijere, a prvi maraton bila je dionica Supetar-Split iz 1971. godine.









Iste je godine u talijanskom Riccioneu osvojio prvi naslov, svjetskog prvaka, a od 1971. do 1974. godine proglašavan je za najboljeg maratonca svijeta. Pobjeđivao je na mnogim svjetskim plivačkim maratonima koji uključuju Saguenay, Aleksandriju, Sydney, Cookov prolaz, Jangce, Tai, Mar del Platu, te Ontario gdje je postavio svjetski rekord. Pobjednik je i prvog Starogradskog plivačkog maratona (Faros) održanog 1976. godine.

Rogošić je isplivao i više sponzoriranih plivačkih maratona. Pa je tako 2004. preplivao La Manche u 63. godini života i time postao prvi Hrvat i najstariji čovjek kojem je to uspjelo. Sljedeće godine plivao je tisuću kilometara od Savudrije do Prevlake i postavio svjetski rekord u etapnom plivanju.









“Morski čovjek” iz Kaštela imao je mnoge planove i u osmom desetljeću života, no u tome ga je spriječila bolest. Veljko Rogošić umro je u 72. godini, a u tjednima koji su prethodili tome najavljivao je odlazak na novi maraton, na Pacifik. Bio je neustrašiv, borac do kraja.

O Veljku Rogošiću napisano je pet knjiga nekomercijalnog karaktera. O maratonskom plivaču snimljen je i dokumentarni film ”Jači od mora” kojeg je režirao Nikola Babić, te radio-drama Maratonac. Velika popularnost koju je imao šesdesetih i sedamdesetih godina dovela ga je na televizijske ekrane. Bio je glavn likom reklame za Pipi (piće tvrtke Dalmacijavino) u kojoj pjesmu pjeva Đorđi Peruzović. Glumio je u sveukupno 127 državnih i stranih reklama.

U svojim poznim danima izjavljivao je:

„Ovo što sam ja napravio može samo luđak, a opet, sritan sam jer sam napravio ono što će teško nakon mene itko više ponoviti„.

Sam je izračunao da je u morima, jezerima i rijekama proveo gotovo trećinu života. Napravio je toliko zaveslaja da bi, kada bi se svi zbrojili, mogao osam puta oploviti svijet. I stoga nije čudno što su ga zvali čovjek riba, morski čovik, morski vuk, dupin, katamaran…

Bio je jako popularan. Rogošić se družio s Jacqueline Kennedy-Onassis, Ursulom Andress, Tellyjem Savalasom, Johnom Wayneom, Brigitte Bardot… Voljeli su ga i predsjednici. Za plivanje od Visa do Splita 1975. Tito ga je nagradio zlatnim satom. Tuđman mu je dodijelio Spomenicu Domovinskog rata i čin poručnika fregate (bio je prvi sportaš u odori HRM-a), a Mesić ga je okitio Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara.

Pamti se njegova izjava nakon pitanje gdje i kako mu je najljepše plivati…

„Najljepše je plivati li­cem prema svojoj zemlji. Tada se teško odustaje. Upitao me jednom mini­star turizma Italije zašto ne plivam iz Hrvatske prema Italiji. Oni bi mi na­pravili veći i bolji doček, a nudili su i 40 milijuna lira. Odbio sam uljudno tu ponudu i rekao; Go­spodine ministre, vi ne znate kako je lijepo pli­vati licem prema svojoj domovini.”