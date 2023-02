THOMPSON SE SPUSTIO NA CENTAR I SVE IZNENADIO! A još veći šok bili su zvižduci za Tuđmana zbog nestanka struje

Autor: Ivan Lukač

U nedjelju se na Maksimiru od 15 sati igra najveći hrvatski derbi između Dinama i Hajduka. Nema toliko euforije oko njega s obzirom da je Dinamo u velikoj bodovnoj prednosti u odnosu na Hajduk, ali derbi je derbi te ćemo se uoči njega prisjetiti se njihovih velikih okršaja.

FINALE KUPA 1993.

Igralo se veliko finale kupa na dvije utakmice, a prva je bila na Poljudu. 40 tisuća ljudi svjedočilo je pravom nogometnom spektaklu. Vinko Coce je u maniri Super Bowla na poluvremenu nastupio i otpjevao “Dalmacijo”.





Za Hajduk su igrali: Mihačić, Butorović, Novaković, Španjić, Peršon, S.Bilić, Jeličić, Miše, Rapaić (Balajić od 56. min), Mornar (Vladislavić od 69. min) i Kozniku.

Za Dinamo: Ladić (Ibrahimović od 46. min), Turković, Lesjak, Panadić, Stanić, Ištvanić, Halilović, Adžić, Vlaović, Škrinjar i Cvitanović.

Hajduk je slavio s 4:1. Golove su postigli trojica budućih igrača Dinama: Kozniku (x2) te Jeličić i Mario Novaković. U uzvratu tadašnja Croatia je vodila 2:0 s dva gola Vlaovića iz penala, a nadu Dinama ugasio je Kozniku za veliko slavlje Hajduka.

“Luda utakmica! Bio je i Tuđman na stadionu, ali su ga vrijeđali jer nije bilo struje u Dalmaciji pa je u poluvremenu uvrijeđen otišao. Pričalo se da je tada kazao: ‘”Dovedite ovu dvojicu (Jeličića i mene) u Croatiju” prisjetio se Mario Novaković.

HAJDUK DINAMO 4:2- 1993./94.









Samo par mjeseci poslije naslova u kupu Dinamo je ponovno došao na Poljud. Ovaj puta igrala se ligaška utakmica, a sezona je 1993./94. Bio je to prvi derbi Joška Jelićića kao igrača Dinama, a svaki njegov dodir s loptom ispraćen je zviždukom 40 tisuća ljudi na Poljudu.

Za Hajduk su igrali: Mihačić, Vladislavić , Hibić , Španjić , Osibov , Andrijašević, Pralija, Miše, Mornar, Računic, Kozniku (6,5).

Za Dinamo su igrali: Ladić, Turković , Lesjak , Panadić, Živković, Ištvanić, Halilović, Novaković, Vlaović, Jeličić, Cvitanović.









Hajduk je poveo golom Hibića, ali Osibov zabija autogol za 1:1. Računica je vratio prednost Hajduku, a onda je “izdajnik” Jeličić zabio za 2:2, a na snimci se jasno čuje salva zvižduka. Utakmica se smirila, a onda je u 81. minuti krenuo spektakl u režiji Milana Rapića. Bio je jako ljut na Katalinića što ga nije stavio od prve minute. Rapaić je ušao u 81. minuti, a devet sekundi kasnije dobio je loptu na 35 metara i nakon toga “opalio” i pogodio rašlje. Ladić je bio nemoćan, Poljud je eruptirao, a Rapaić je nakon što je otrčao prema Torcidi i zatim došao do Katalinića i rekao: “Mijenjaj me.” Na svu sreću hajdukovaca nije ga zamijenio. Par minuta poslije uzeo je loptu prošao dva igrača Dinama te idealno centrirao Mornaru za konačnih 4:2.

DINAMO HAJDUK 0:0 2004./2005.

Bila je to sezona zadnjeg Hajdukovog naslova. Derbi je za gledanje bio poprilično negledljiv, ali je ostao upamćen po “izdaji”, ali ovaj puta u drugom smjeru. Bio je to prvi derbi Nike Kranjčara u “bilom” dresu. Kada je Kranjčar napustio Zagreb ispred stana obitelji Kranjčar palile su svijeće te su pisane poruke da je on za navijače mrtav. Pjevalo se: “Svinjo debela” te “Niko izdajico, Cico pijanico”.

Bilo je to sramotno ponašanje dinamovaca, a taj derbija je baš zbog toga bio pod velikim povećalom. Kranjčar je izašao s terena te dočekan sa zvižducima baš kao i Joško Jeličić 12 godina ranije. U jednom trenutku derbija s maksimirskog istoka poletjela je baklja dok je Kranjčar namještao loptu za slobodni udarac. Baklja je pala koji milimetar od Nike, a on je gospodski sve prešutio i nije imao nikad nijednu ružnu riječ kontra navijača.

Godinama kasnije navijači Dinama shvatili su da je Nikin odlazak u Hajduk zapravo bio bunt protiv Zdravka Mamića te je Kranjčar zapravo prvi borac protiv danas najpoznatijeg hrvatskog bjegunca. Potez vrijedan divljenja i puno bitnije, oprosta.

DINAMO: HAJDUK 3:0 2006./07.

Igralo se zadnje kolo, Dinamo je slavio naslov prvaka, a pun Maksimir došao je zadnji put u modrom dresu vidjeti svog ljubimca Eduarda da Silvu. Uvod je bio neponovljiv. Thompson se spustio na centar i s kapetanima Eduardom i Carevićem skupa s cijelim stadionom zapjevao “Lijepa li si”. Bila je to najava za njegov koncert na Maksimiru mjesec dana kasnije.

Dinamo: Lončarić, Carlos, Schildenfeld, Drpić, Ćorluka, Pokrivač, Vukojević, Modrić, Sammir, Eduardo, Tadić

Hajduk: Runje, Gal, Živković, Pandža, Pelaić, Carević, Damjanović, Musa, Bartolović, Rukavina, Jelavić

Bila je to utakmica velikog Dudua. Zabio je sva tri gola, a nakon proslave naslova, igrači su ga uzeli na ramena i napravili krug s njim po cijelom Maksimiru. Scena za povijest.

HAJDUK: DINAMO 0:4 2016./17.

Bio je tek početak sezone od koje su obje ekipe očekivale puno, a nisu dobile ništa. Rijeka predvođena Kekom i Andrijaševićem uzela je duplu krunu, ali Dinamu ostaje u uspomeni velika pobjeda na Poljudu.

Hajduk:

Kalinić, Jefferson, Vlašić, Juranović, Kožulj, Said, Nižić, Pejić, T. Bašić, Sušić, Ćosić

Dinamo: Eduardo, Soudani, Jonas, Fernandes, Sigali, Schildenfeld, Ćorić, Benković, Rog, Stojanović, Matel

Nemoćan je bio Hajduk od prve minute, a Dinamo je to iskoristio i samljeo Hajduk u grotlu Poljuda. Velikih 4:0 za Dinamo ostat će upamćeno kao jedan od težih poraza Hajduka. Dva puta Rog kojem je to bio zadnji derbi prije odlaska u Napoli i dva puta Fernades za Cicin osmjeh prema BBB koji od sreće nisu znali što da rade.

Bilo je puno velikih susreta, među njima i finala kupova. Derbi je derbi i nadajmo se još jednom nogometnom prazniku u nedjelju i derbiju o kojem ćemo pričati.