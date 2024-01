Thompson je ‘gurao’ ovog slavnog Hrvata, žestoko ga je branio nakon nepotrebnog napada

Autor: Andrija Kačić Karlin

Keta! Bio mu je to nadimak. Nesumnjivo legendarna pojava u našem rukometu, nekada kao igrač, danas kao trener, donedavno i Zagreba, a bio je i izbornik hrvatske reprezentacije, čak pet godina, od 2010. do 2015. godine. No, kao igrač imao je većih uspjeha, dapače čak i fantastičnih. Idemo se podsjetiti lika i djela nenadmašnog Slavka Goluže…

Nastupio na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. i Ateni 2004. i oba puta osvojio zlatnu medalju, kao i na svjetskoj smotri u Portugalu 2003., a na sljedećem svjetskom prvenstvu u Tunis 2005. osvojio je srebrnu medalju. Prvu medalju ne velikim natjecanjima osvojio je na Euru u Portugalu 1994., brončanu medalju.

Odrastao je u Metkoviću, rođen je u Stolcu 17. rujna 1971. godine. Metković je bio, vele da još uvijek i jest, pravi rukometni grad. S tadašnjom Mehanikom prošao je kroz sve uzraste, a blistao je u seniorskoj momčadi. Doslovce neslomljiv, uporan i uvijek angažiran bio je primjer ostalim suigračima.

Fantastičan u obrani

Kasnije se klub proslavio pod imenom Metković Jambo. S Metković Jambom osvojio je KUP EHF 2000. i hrvatsku kup 2001. i 2002. godine.

Naravno, kao ponajboljeg iz tog kluba uzeo ga je tadašnji Badel 1862. Zagreb. U tom klubu čak devet je puta osvajao hrvatsko prvenstvo i kup, osvojio je Kup europskih prvaka 1992. i 1993. godine, i superkup IHF, 1992. godine. Niska uspjeha je čak i nadrealna.

Znalo se govoriti da je među najboljim obrambenim igračima na svijetu. “Zapamtio ga je svaki igrač kojeg je čuvao”, znao je reći Lino Červar. Imao je i zapaženu karijeru po inozemnim klubovima, igrao je potom za mađarski Fotex Veszprem, njemački Tus Nettelstatdt Lübeeke i francuski Paris Saint-Germain Handball.

Sjajan trener

Postao je trener. S mladom reprezentacijom 2007. osvojio je srebro na svjetskom prvenstvu. Hrvatska mlada reprezentacija je za taj uspjeh dobila Nagradu Dražen Petrović.

Kao izbornik seniorske reprezentacije u nepunih godinu dana osvojio je tri brončane medalje s hrvatskom rukometnom reprezentacijom na tri najveća svjetska rukometna natjecanja: na europskoj smotri u Srbiji 2012., na Olimpijskim igrama u Londonu 2012., te na svjetskom prvenstvu u Španjolskoj 2013. godine.









No, kasnije nije išlo sve idealno. Po povratku sa svjetskog rukometnog prvenstva u Kataru, 6. veljače 2015. podnio je neopozivu ostavku na mjesto izbornika, a naslijedio ga je Željko Babić.

Ritual s Thompsonom

U jednom intervjuu osvrnuo se i na Thompsona…

“Nisam Thompsona na Trg tada doveo ja, nego svi mi. Na svaku utakmicu smo išli motivirani njegovim pjesmama. U autobusu su se slušale njegove pjesme. To je bio naš dan i imali smo želju da dođe na pozornicu i otpjeva neku pjesmu. Isto kao što je bila Severina za brončane Vatrene 1998. Ja u tome ne vidim ništa loše.”, rekao je i dodaje:

“Bilo je to 2003. Imali smo doček nakon zlata iz Portugala i meni je gospoda u zračnoj luci kazala da ne može da nam on pjeva, da nije u protokolu. Rekao sam OK, ako nije u protokolu, nije osobno ni meni u protokolu ići na Trg. To je bila naša želja. Mi smo tu našu želju ispunili. Imali smo i želju na SP-u u Hrvatskoj da nam pjeva Marijan Ban u Spaladium Areni. To nam je bio ritual i ja osobno u tome ne vidim ništa loše.”

Velikan hrvatskog sporta, jedan od najtrofejnijih ikada…