TEŽAK UDARAC ZA AMBICIJE FRANCUZA! Za veliku zvijezdu sezona je završena

Velika zvijezda Brazila i PSG-a Neymar Jr, pretrpio je ozljedu gležnja 19. veljače u ligaškom ogledu protiv Lillea, a na kraju Brazilac mora na operaciju, koja će ga udaljiti sa terena do kraja sezone.

Operacija gležnja izbacit će Neymara iz punog pogona na tri do četiri mjeseca, što znači da će PSG morati igrati do kraja sezone bez jedne od tri najveće zvijezde kluba.

PSG ima tešku zadaću u Ligi prvaka protiv Bayerna, koji je na Parku prinčeva slavio 1:0, a i u prvenstvu Tudorov Marseille nije previše daleko od prvaka Francuske.

Nužna operacija

“Neymar Jr pretrpio je nekoliko slučajeva nestabilnosti u desnom gležnju posljednjih godina. Nakon njegovog posljednjeg istegnuča medicinsko osoblje PSG-a preporučilo je operaciju ligamenata kako bi se izbjegao veliki rizik od ponovnog uganuća. Svi konzultirani stručnjaci potvrdili su ovu nužnost,” objavili su iz PSG-a i dodali:

“Operacija će biti obavljena sljedećih nekoliko dana u bolnici u Dohi, a trebat će mu tri do četiri mjeseca prije nego što se može vratiti treninzima s momčadi,” obavijestili su javnost s Parka prinčeva.

Brazilac je nakon loših vijesti samo kratko poručio: “Vratit ću se još jači!”

Since his arrival at PSG, Neymar has been out of action because of injury for 625 days. 🤕

By the time he recovers from his latest injury, he would have been unavailable for more than 700 days, just under two years. 🤯 pic.twitter.com/uQU1hel97N









— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) March 6, 2023