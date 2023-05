(VIDEO) TEŽAK PORAZ HRVATSKOG ROBOCOPA! Pogledajte kako ga je Šveđanin nokautirao: ‘Čovječe, kakva senzacija’

Roberto Soldić doživio je poraz u svojem drugom nastupu u borilačkoj organizaciji ONE Championship. Hrvatski majstor mješovitih borilačkih vještina je nokautom rano u drugoj rundi izgubio od Šveđanina Zebaztiana Kadestama koji ga je zaustavio serijom udaraca i prekidom borbe u meču održanom u Broomfieldu u američkoj saveznoj državi Colorado.

Borba je bila obilježena velikim preokretom nakon što je hrvatski borac poznat po nadimku Robocop držao stvari pod kontrolom u prvoj rundi. Rano u drugoj dogodila se Kadestamova serija koja je dovela do prekida meča i poraza 28-godišnjeg Hrvata u singapurskoj borilačkoj organizaciji.

Nakon večeri koja je hrvatskom borcu bila teška, među prvim reakcijama bila je i ona Ariela Helwanija, poznatog američkog novinara kojem su specijalnost mješovite borilačke vještine. Bio je iznenađen završetkom borbe i Šveđaninovom pobjedom.

“O čovječe. Zebaztian Kadestam je upravo nokautirao Roberta Soldića. Kakva senzacija”, napisao je Helwani na Twitteru.

Oh man. Zebastian Kadestam just KO’d Roberto Soldic. What an upset.

Soldić je ovim porazom pao na omjer 20-4 u svojoj profesionalnoj karijeri, a ima i jednu borbu koja je bila zaustavljena bez rješenja u korist bilo kojeg borca. Dogodila se u prvom nastupu hrvatskog Robocopa u organizaciji ONE Championship, u prosincu, kada je meč protiv Murada Ramazanova bio zaustavljen jer je protivnik koljenom zadao udarac u međunožje.

Kako je izgledao završetak meča protiv Kadestama, pogledajte ovdje i – ovdje.

