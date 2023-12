Težak je to udarac za Hrvatsku, sramota koja traje: ‘Ma ljudi, lažu nas, mi to nećemo doživjeti’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Na pravu poplavu vijesti o gradnji stadiona, redom od Rijeke preko Splita do Zagreba proslavljeni prvi hrvatski reprezentativac, potom i trener Zoran Vulić isprve nam je dao duhovit komentar:

“Vidim sve to i ja. Bojim se da mi to nećemo doživjeti. Dao Bog da se deset posto od toga ostvari. Previše smo mi čekali, a sličnih najava bilo je i prije. Što drugo nego biti sumnjičav. Makar, tko zna… Možda se ipak nešto i napravi. Znamo da smo nogometna zemlja, a zaista smo nogometna zemlja, s najlošijom infrastrukturom”.

Kaže nam Vulić i sljedeće:

Ne zna kako to financirati

“Meni je neshvatljivo da dosad, unatoč tolikim uspjesima našeg nogometa i veseljima koje nam je dao, nije učinjeno praktički ništa da se ovom sportu pomogne da se razvija. S ovakvim uvjetima teško će biti održavati kvalitativnu razinu. Pa, evo Hajduk, svi igrači u klubu preko pionira, juniora i seniora treniraju na samo dva igrališta. Ma, dajte molim vas”…

Opet, zar gradnja novog stadiona u Splitu, kako se već najavljuje, uz postojeći Poljud, nije malo megalomanski projekt?

“Možda ću biti malo subjektivan. Rekao sam vam, Split je sportski grad, zaluđen nogometom. I gradu i Hajduku bi dobro došao novi stadion. Upravo zbog nedostatka igrališta. Sad, kako to financirati, odjednom i na brzinu to napraviti, to ne znam. Zato sam onako rekao, da se bojim da mi to nećemo doživjeti. Pazite, svaki stadion je blagodat, tu vam dolazi mladost, tu odgajate djecu, pretvarate ih u ljude. To je ulaganje u ono što nam je najviše potrebno, to je ulaganje u zdrav život i budućnost naše djece”.

Sve je to presporo

Kako gledate na potez hrvatske vlade koja se dogovorila s crkvenim uglednicima oko zamjene zemljišta. Sada je preskočena zadnja prepreka da i Zagreb dobije primjereni stadion?









”Kao glavni grad Hrvatske, s jakim domicilnim klubom, Zagreb je taj problem morao odavno riješiti. Otkad sam u nogometu slušam o tom stadionu u Zagrebu i nikad ništa. Ne da je zadnji trenutak, nego je on bio davno. No, barem da to doživimo. Zagrebu je nužan kvalitetan, komforan i veliki stadion, u gradu je i Savez, ovo sada nije dobra situacija.”, kaže i nastavlja:

“Meni to ipak sve djeluje presporo. Ovaj potez s rješavanjem zemljišnog pitanja je kao neki dokaz da se vlada aktivno uključila u rješavanje problema. I to treba nuditi optimizam. No, ovo su trebale činiti sve vlade i prije. Zagreb zaslužuje stadion, zapravo ne zaslužuje sada ovakvo stanje”.

Na koncu nam je Vulić dao rezime svih ovih vijesti o stadionima “na svakom koraku”.









“Naš zajednički problem jest što smo izgubili povjerenje u ono što čujemo. Možda se i ja varam, ali uvjetima u kojem opstaje naš nogomet su žalosni. I ako se ne poprave ne smijemo se iznenaditi da nam nogomet usahne. Rekao sam da je Split nogometni grad, ali to su i Zagreb i Rijeka. Imaju sjajne klubove, treba ih nadograđivati kvalitetom, a to se može samo sa stadionima i dodatnim igralištima.”, rekao je Vulić, pa zaključuje:

“Gledam te utakmice Osijeka na televiziji, pa to je užitak i za oko nama gledateljima, kako li je tek igračima, a publika gušta. Dakle, može se. Nogomet se mora sačuvati, ne smijemo biti najgori u Europi po infrastrukturi. Daj Bože da je sve ovo istina, nitko sretniji od mene”.