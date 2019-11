TEST OSOBNOSTI: Provjeri jesi li Ronaldo, Messi ili Neymar!

Psihologija kao priznata društvena znanost nije imala lagan početak. Doživljavana je kao nešto što bi danas nazvali nadriliječništvom, no vremenom se sve više uviđala njezina korist, pa i potreba u društvu na kojem sve većeg traga ostavljaju ubrzane i dinamične promjene.

U današnjoj psihologiji ne dominira naklonost ni jednom smjeru iz prošlosti, rigidnost koja je bila nužna da bi se udarili temelji, zamijenjena je fleksibilnijim pristupom po potrebi današnjeg čovjeka.

Ta, prirodna polivalentnost ponešto se prelila i u svijet zabave i špekuliranja. Svima je poznat horoskop koji funkcionira po principu ispunjenog proročanstva, no što s onima koji se kunu u njegovu vrijednost?

Internet je prepun testova koji predviđaju osobnost temeljnu na projekciji zapaženih slika i modela. Vođeni tom idejom odlučili smo se i sami zabaviti. “Test” koji je pred vama služi za zabavu, a koliko je istine u njemu, prosudite sami.

Ronaldo Messi Ronaldinho Neymar Suarez Mbape

1.Ti si rođeni vođa i utjelovljenje karizme koje radi na principu njemačkog stroja. Terminator pred čijim se samopouzdanjem savija se željezo. Autoritet kojim zračiš privlači ljude da zajedno ostvaruju zacrtane ciljeve. Ponekad si nemilosrdno racionalan i često na život gledaš kao na natjecanje u kojem nema mjesta za dokolicu. Zbog toga se okružuješ hrabrim ljudima koji ne gube vrijeme. Privlače te izazovi, ali nije li život ipak nešto više, da bi ga proveo u dokazivanju.

2.Ako postoji rođeni vođa postoji i prirodni. Za razliku od rođenog vođe ljudi ti pristupaju bez straha jer zračiš altruizmom. Tvoja pojava kao da nije s ovoga svijeta. Komunikacija ti prirodno teče i prvi ćeš pružiti ruku čovjeku u nevolji. Zbog altruističke crte ljudi imaju potrebu da te bez pogovora slijede, više od bilo koga drugoga, žele biti poput tebe. Lakoćom povezuješ ideje i imaš urođen dar “čitanja” ljudi koji koristiš za opće dobro. Zbog svih vrlina ponekad se doimaš poput vanzemaljca.

3.Tu si čarobnjače! Tvoj duh nije vezan za materiju, ti upravljaš njome jer si uistinu slobodan, a sloboda je preduvjet tvoje inovativnosti. Svijet promatraš kroz prizmu mistike i emocija, ne zamaraš se detaljima nego gledaš širi sliku, sitnice prepuštaš da se riješe same od sebe. Omiljen si u društvu.

4.Kao i čarobnjaku i tebi je potrebna sloboda, no često puta prelaziš granicu dobrog ukusa. Društvena si osoba koja uživa i u najmanjim sitnicama koje život nosi, hraniš se pažnjom drugih i voliš biti pod svjetlima pozornice. Tvoji potezi su nepredvidljivi i originalni, iako te mnogi ne vole, svijet bi bez tebe bio siromašno mjesto. Neprihvaćanje te može izbaciti iz sedla, ali vrlo brzo se ustaješ na noge i prijanjaš na posao s još većom strašću.

5.Ti si uistinu virtuozan, ne postoji situacija iz koje ne možeš “zabiti pogodak”. Voliš eksperimentirati s perspektivama. Spontan si i nepredvidljiv, ponekad krivo shvačen, ali tebi je ionako stalo do mišljenja tebi najbližih ljudi koji razumiju tvoj senzualni svijet. Uživaš u svakome trenutku i gledaš na svijet očima neiskvarenog djeteta.

6.Često preuzimaš teret na svoja leđa, no to je normalno jer snaga koju posjeduješ je iznadprosječna. Radije slijediš nego da vodiš, ali među vođama si omiljen jer obavljaš poslove za koje nitko drugi nije sposoban. Ti si kao rijetko tko spreman prkositi autoritetu, mada se to iz tvoje nasmijane vanjštine ne bi dalo zaključiti. Društvenjak koji je zaista jedan od “njih”, umjesto da naređuješ ti pokazuješ. Phihvaćaš nove spoznaje dok god ti se uzvraća poštovanje.