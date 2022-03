TEŠKO JE BITI NAVIJAČ HAJDUKA ZADNJIH GODINA: Frustracije i nesreća mjere se u tonama, a jedan igrač je baš katastrofa…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ako ćemo računati po težini frustracije i unesrećenost Hajdukovih navijača ne mjeri se u kilogramima – nego u tonama. Serija izvrsnih rezultata najprije je prekinuta nenadanim porazim protiv Rijeke na svom terenu, uz blijedu igru… Potom je uslijedio još veći šok, na gostovanju kod slabašne Istre izvučen je tek bod. I sve ono što je dobro napravljeno u prethodnih desetak kola, a već su se slavili i pojedinci i trener, palo je u vodu, mulj, na dno.

Hajduk je opet od četvorice „velikih„ – zadnji. Opet ga se najmanje spominje kao potencijalnog hrvatskog prvaka. Makar, u ovome ludome prvenstvu bilo kakvi zaključci unaprijed su glupi. Ima Hajduk još tri utakmice protiv Dinama, prva već ove subote, tu se još štošta dade zakuhati.

Ipak, kako je nogomet lijepo gledati, lijepo pričati o njemu i još ljepše ga analizirati, tako valja i ovo Hajdukovo suvremeno razdoblje analizirati.

Nemoguće greške

Dakle, niti je litvanski trener Valdas Dambrauskas čudesan mag, kako ga se već nazivalo, niti je sportski direktor Mindaugas Nikoličius čarobnjak transfera, kako mu se imputiralio. Jest, Hajduk se i ojačao i pojačao i razmahao pod njegovom dirigentskom palicom, došla je sva sila igrača. Sada vidimo, i boljih i lošijih, i pripremljenih i nepripremljenih, kao i sposobnih i nesposobnih.

Prethodni treneri smaknuti su zbog niza loših partija, sportski direktori letjeli su kao vrapci sa stola s kojeg je netko pomeo mrvice, a ova dva čovjeka iz Litve dosad su držali aureolu nedodirljivosti. Dosad, da!

Ipak, nije sve tako sjajno kako je u prvi mah izgledalo po dolasku ovog dvojca. Sad i dovedeni igrači pokazuju mane, njihovim nevjerojatnim greškama gube se bitni bodovi, a navijači očajavaju…

Recentni primjer jest Nikola Katić, obrambeni igrač na posudbi iz škotskog Rangersa. Zbog njegove neshvatljivd i kardinalne greške, nećemo reći početničke, jer to ni početnici ne rade, Hajduk nije trijumfirao u Puli. I to mu nije prvi takav kiks. Pokraj njega u obrani jest još jedan posuđeni igrač, isto iz proslavljenog kluba. Portugalac Ferro i nepripremljen i neusredotočen prije je u obrani tonuće sidro nego plovak na površini.

Doda li se usto i vratar Kalinić na posudbi iz Aston Ville – evo smo zaokružili ocjenu o nespretnoj i nesretnoj Hajdukovoj obrmbenoj liniji. Iako je nekad bio i redoviti reprezentativac vratar Lovre Kalinić ove sezone više je pogubio bodova Hajduku nego što je ih je spasio, da ne velimo osvojio svojim obranama.

Kupovina Krovinovića jest i sad enigma, nazvati je dobrom ili lošom? Činjenica jest da brz njega Hajdukov vezni red ne postoji, no opet je i činjenica da je malo-malo ozlijeđen. Momčad koja nema srednji red može imati i najbolje napadače na svijetu, no tko će im dostaviti loptu. I to se sad događa Hajduku.

Sada kada se euforija pretvorila u patnju u Split dolazi Dinamo. A Hajduk ako je po čemu prepozatljiv posljednjih godina onda je to po gubicima u utakmicama koje su mu najbitnije.

Nismo se dotakli ni Nikole Kalinića, nedavno dovedenog iz Verone. I od njega su navijači čekali više, jest njegova borbenost primjerena i žestoka, ali mu je i temperament još žešći. Po Splitu već kolaju priče o njegovim burnim istupima u svlačionici nakon utakmice protiv Istre u kojoj mu je poništen pogodak. On je tip koji ne voli biti u drugome planu, a mnogi misle da on u tandemu s Livajom u napadu baš i ne dolazi do izražaja, a pritom guši i onog drugog.

Koliko, eto, malo treba da se jedan klub, njegova momčad, iz sjajne psihološke i rezultatske pozicije surva u prosječnost, iz koje niče strah da bi se opet moglo ostati bez trofeja.









Istina, Hajduk ima jednu meč loptu, onu finala Kupa na svom terenu, protiv Rijeke ili Osijeka. No, kako sada izgleda i igra momčad Hajduk nema nikakva jamstva da bi taj „utješan„ trofej mogao završiti u njegovim vitrinama.

Zaista je teško biti pristalica Hajduka, kluba s ovakvim turbulencijama. Hajduk je specifična sredina, tek sad će Dambrauskas i Nikoličius vidjeti gdje su došli i što se od njih očekivalo.

Dinamo bi u subotu i za njih mogao biti sudbonosan događaj. U kojem će svjetina, kao nekad u starom Rimu, pokazati palac gore ili dolje. Dosad su bili uspješni gladijatori, sada im mačevi izgleda ispadaju iz ruku…

Ili da kažemo na drugačij način. Nema vjernije publike od Hajdukove, ali i nemilosrdnije!