TEŠKI UDARI IZ BEOGRADA! ‘Pa ljudi, ovo je smiješno, znali su točno što rade’!

Autor: Ivan Lukač

Imao je Partizan sve u svojim rukama, euforija u Beogradu je dosegla vrhunac, ali sinoć je sve palo u vodu jer je Real na kraju okrenuo 2:0 i slavio u ključnoj utakmici i prošao dalje.

Imao je Partizan sredinom treće četvrtine plus 18, ali Real se još jednom vratio iz mrtvih “zakopao” grobare. “Jako smo razočarani, zaslužili smo proći dalje, svi to znaju. Mnogo toga se promijenilo kada sam bačen na parket u onoj drugoj utakmici, to je sigurno” rekao je Exum.

Strašan šok

“Suspendirali su dvojicu naših igrača, ja sam igrao ozlijeđen sve ove utakmice poslije. Šta drugo da kažem? Smiješno je sve ovo, oni su kontrolirali cijeli narativ ove serije, kakve su samo priče izlazile u medijima, isprike svih njih… A meni se Yabuesele nije direktno ni ispričao. To pokazuje kakvi su oni, i kakva je situacija bila na parketu” rekao je Exum te dodao da su kazne za Madriđane bile preblage.

Razočarani Exum je nastavio: “Punter me pokušao obraniti od nekoga tko me je napao i udarao s leđa i taj neko dobije jednu utakmicu suspenzije, a Kevin dobije dvije. Smiješno je ovo, znali su točno šta rade.”

“Imali smo sve u svojim rukama, morali smo pobijediti, ali definitivno se momentum serije promijenio poslije druge utakmice. Sinoć nismo bili zadovoljni ni nekim odlukama sudaca, nekim stvarima koje nisu svirane i time što su oni sve radili. Oni očigledno dobro znaju kako da ukaljaju utakmicu… Znali su kako da igraju i kako da drže pritisak. Kada je bilo najbitnije, pogađali su važne šuteve. Ovo će nas zato dugo boljeti”, zaključio je Exum.