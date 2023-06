TEŠKE RIJEČI ASA IZ MEĐUGORJA, ‘ZAGRMIO’ JE IVAN! ‘Ovo mi je najgore iskustvo na Touru’

Puno je stvari do sada na velikim turnirima, igrajući za reprezentaciju i u nastupima na Olimpijskim igrama doživio Ivan Dodig, ali kako je danas objavio za vrijeme trajanja Roland Garrosa na kojem je još aktivan u parovima, dugogodišnji sjajni hrvatski adut još uvijek može naići na poneko iznenađenje.

U ovom slučaju, iznenađenje je bilo neugodno, o čemu se 38-godišnjak iz Međugorja izjasnio na društvenim mrežama, objavama na Twitteru i u pričama na Instagramu. Nije štedio organizatore, nije mogao shvatiti što to rade, pogotovo s obzirom na to da se radi o Grand Slam turniru.

Povod je bila organizacija prijevoza za vrijeme turnira, što je iskusnog hrvatskog teniskog asa ostavilo neugodno iznenađenim.

“Transport na Roland Garrosu mi je najgore iskustvo otkako sam na Touru”, napisao je Dodig.

“Nisu došli po mene do mojeg hotela jer im je to navodno predaleko, ali mogli su me pokupiti na ulici dva kilometra od hotela jer im je to odredište odgovaralo”, pobunio se.

@rolandgarros transport is my worst experience since being on tour. They don’t come to pick me up at the hotel because I’m supposedly too far for them to pick me up, but they pick me up on the street 2 kilometers from my hotel because that’s a destination they can come😂.

— Ivan Dodig (@DodigTennis) June 4, 2023