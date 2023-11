Teške optužbe za susjede nakon ždrijeba ‘Igrači plaćaju 20.000 eura za nastup u reprezentaciji’

Ukrajinski portal Sport landirao je u eter skandaloznu priču koja se tiče nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zanimljivo je kako je ona lansirana nakon ždrijeba doigravanja za plasman na Euro 2024. godine koji je danas održan u sjedištu UEFA-e u Nyonu i koji je međusobno spojio Bosnu i Hercegovinu i Ukrajinu. Pobjednik tvog dvoboja igrat će protiv boljeg iz susreta Izrael – Island za plasman na europskoj smotri.

Poljski novinar Piotr Slonka iznio je šokantnu teooriju prema kojoj samo Edin Džeko redovnim putem dobiva poziva u nacionalnu vrstu, dok ostali igrači za to moraju pripremiti kuverte s novcem i čak je spomenuo i konkretnu brojku od 20.000 eura.

“Gledao sam grupu Slovačke u kvalifikacijama za Euro. Bosna je veoma slab tim. Pričao sam s jednim od bosanskih igrača, oni su u velikoj krizi. Samo Džeko igra normalno u reprezentaciji, a ostali igrači trebaju platiti (do 20.000 eura) za sudjelovanje u utakmicama i misle da ako su platili ne moraju raditi ništa drugo”, rekao je Slonka.

U bosanskim medijima ovakve su tvrdnje okarakterizirali kao ‘skandalozne’, bez utemeljenja, navodeći kako u njihovim redovima, bez obzira na rezultate ispod očekivanja, igraju renomirane zvijezde svjetskih uglednika poput Rade Krunića (Milan), Seada Kolašinca (Atalanta) i Amara Dedića (Red Bull Salzburg).

