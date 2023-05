TEŠKA NESREĆA PRVAKA SVIJETA: Ugrožena mu je obrana titule, a on se s cijelom situacijom našalio

Ozlijede u svijetu boksa su česte te najčešće se događaju prilikom samih priprema zbog jakih sparinga, ali ova koja se dogodila Timu Tszyu nije rezultat treninga već odmora.

Engleski The Sun javlja kako je Australac nastradao tijekom nedjeljnog odmora. Naime, bio je na roštilju kod prijatelja, a zatim ga je prijateljev pas ugrizao za podlakticu.

Sve to rezultiralo je operacijom i to samo tri tjedana uoči borbe za titulu protiv Meksikanca Carlosa Ocampa. Tszyu je vlasnik WBO pojasa u lakoj-srednjeteškoj kategoriji.

“Bez brige. Slijedi druga runda” napisao je na instagramu. Nastup je i dalje pod upitnikom jer podlaktica ne izgleda najbolje, ali za sada nema razgovora o mogućoj odgodi samog meča.

Tim Tszyu on Instagram after he underwent surgery on a wound caused from getting bit by a dog 😂 #TimTszyu | #BoxingFans pic.twitter.com/uB5gMC7WK5

— IFL TV (@IFLTV) May 30, 2023