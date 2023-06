Teška nesreća pogodila je Mirka u Dinamu: Godinama se oporavljao, ali više nikad nije bio onaj pravi

Autor: Andrija Kačić Karlin

Za Dinamo je nastupao od 1961. do 1967. godine. Bio je dio momčadi koja je osvojila kup Jugoslavije u sezoni 1962./63. i sudjelovao je u osvajanju Kupa velesajamskih gradova 1967. godine. On je legenda Dinama – Mirko Braun. S nadimkom – Charlie. I on je tema našeg feljtona o legendama…

Najčešće je nastupao na poziciji lijevog braniča. Oštar, beskompromisan, vrlo dobro je igrao glavom. Imao je Snažan udarac i odlično je surađivao u napadu,

Rođen je 20. kolovoza 1942. godine u Hrvatskoj Dubici. Potomak je doseljenika iz Tirola. Prve nogometna korake napravio je 1957. godine u momčadi Une iz Hrvatske Dubice, a zapazili su ga na jednoj utakmici u Bjelovaru tadašnji lovci na talente. Tako je krajem 1960. godine došao na probu u Dinamo. Kao perspektivni lijev, bek, odmah se dopao treneru.





Odmah se izdvojio

Sam je volio prepričavati svoj strah od toga kako će ga primiti stariji suigrači. Nje, ga, balavca iz provincije, koji je preskočio nekoliko razreda i odmah zakucao na vrata zagrebačkog nogometnog Učilišta, kako je znao govoriti o Dinamu.

Tko zna kako bi prošao prijemni da u svlačionici nije bio Dražan Jerković Braunov najveći idol, poslije nerazdvojan prijatelj za cijeli život. Tek šest godina stariji od njega, prihvatio ga je ka Sebi ravnog. Vrlo brzo je postao prvotimac Dinama nakon nekoliko odličnih nastupa na omladinskom turniru 1961. godine u Belinzzoni,

U ono doba bilo je nezamislivo nabrajati Dinamove igrače, a da se ne krene od Škorića, Belina, Brauna i drugih. Naigrao se u tom sastavu. Bila je to prava družina u Kupu velesajamskih gradova. I taj kup su osvojili.

Mirko Braun bio je napadački branič. Volio je pobjeći po krilu pred protivnički gol. 1 ne samo pobjeći, znao je vješto uputiti i udarac na gol protivnika, Imao je vrlo jak i precizan udarac. Pamti se njegov gol Hajduku u finalu kupa 1963. godine. Nažalost zbog teške prometne nesreće koju je doživio 1964. godine nije se uspio odužiti Dinamu za sreću i počast što mu je omogućeno nositi Dinamov dres.

Oporavljao se od prometne nesreće dvije godine. U sezoni 1966./67. pokušao se vratiti nogometu. Nastupio je čak u 15 utakmica, ali nije to bila ni blizu ona njegova igra. Nakon jednog nastupa u sezoni 1967./68. odlučio je prekinuti s igranjem.

Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je kao nogometaš Dinama 1963. godine 3 utakmice.









Debitirao je u Malmu 19. rujna 1963. godine u kvalifikacijskoj utakmici za Kup nacija u kojoj je Švedska pobijedila Jugoslaviju 3:2. Od dresa reprezentacije oprostio se u Zagrebu 3. studenog 1963. godine u prijateljskoj utakmici u kojoj je Jugoslavija pobijedila Čehoslovačku 2:0.

Mirko Braun bio je prava ljudina. Visok, jak, neizmjerne snage, prsat i plećat. Bio je dinamovac od glave do pete. Vječno je brinuo za dečke iz Maksimira, ma tko ih vodi.

Po završetku igračke karijere otvorio je jedan od prvih kafića „Kod Charlija„ u središtu Zagreba, u Gajevoj ulici, koji je postao sastajalište osoba iz javnog života. Posebno su se u kultnom kafiću okupljali nogometaši. Bajdo Vukas bio mu je čest gost.









Mirko Braun volio je tehnički dotjeran nogomet. Obožavao je Realove matadore. Puskas, koja ljevica, Di Stefano, to su bile igračine, No, ipak za njega najveći je bio Pele.

Sjećao se i starog trenera Bukovyja. Charlie je u žaru borbe nasrnuo na protivničkog igrača, a iskusni trener sa strane ga je smirivao: Dobra mala, dobra…

Govorio je Charli devedesetih godina prošlog da cijeni suvremeni nogomet, ali da se u njegovo vrijeme igrao ljepši i doZa njega je naš najbolji igrač svih vremena Bernard Vukas. Iznimno je cijenio i Stjepana Bobeka, Preminuo je 22. ožujka 2004. godine u Zagrebu. Sahranjen je na groblju Mirogoj.