Teška bolest uništila je slavnog sportaša, a kad je izabrao Hrvatsku neki su spominjali izdaju

Autor: Andrija Kačić Karlin

Bio je veličanstven rukometaš, veliki sportaš, omiljen i drag, nevjerojatno uspješan. Iztok Puc! Zato smo bili tako šokirani i neutješni kada je nakon kratke i teške bolesti umro već u 45. godini, 21, listopada 2011. godine u američkom San Diegu. Slovenac iz Slovenj Gradeca igrao je za banjalučki Borac, Zagreb i Celje.

Najprije je nastupao za slovensku reprezentaciju, ali igrajući za Zagreb ranih devedesetih godina koji je bio najviša rukometna marka Starog kontinenta i prihvatio je poziv Hrvata. Uključio se u našu reprezentaciju, a igrač takvog kalibra bio je zapanjujuće pojačanje za našu rukometnu vrstu.

Bio je doslovce nezaustavljiv, u igri odgovoran, u momčadi omiljen, kod trenera obožavan. Niz njegovih uspjeha je frapantan.

Olimpijski pobjednik se pamti

Olimpijski je pobjednik iz Atlante 1996. i brončani s Olimpijskih igara u Seulu 1988., svjetski doprvak sa Svjetskog prvenstva na Islandu 1995. te zlatni s Mediteranskih igara 1993. u Languedoc-Roussillonu. Kao član reprezentacije 1996. godine dobitnik je Državne nagrade za šport “Franjo Bučar”.

Karijera mu je bila puna posebnosti. Iztok Puc je nastupao za tri rukometne reprezentacije – jugoslavensku, hrvatsku i slovensku te je jedini rukometaš u povijesti koji je na Igrama igrao s tri različite reprezentacije. Nastupao je za reprezentaciju Jugoslavije od 1988. do 1990. za koju je imao 82 nastupa i dao 191 gol, zatim za reprezentaciju Hrvatske od 1991. do 1998., za koju je imao 65 nastupa i 325 pogodaka, te za reprezentaciju Slovenije od 1998. do 2000. ua koju je u 34 nastupa dao 120 golova.

U Rukometnom klubu Zagreb bio je temeljni igrač. Nastupajuči na poziciji lijevog vanjskog, sa sjajnim udarcem, vratare je dovodio do očaja i iznemoglosti. Uostalom, sa Zagrebom je osvojio dva naslova europskog prvaka 1992. i 1993. godine. Stariji obožavatelji rukometa još uvijek pamte njegov pogodak njemačkom Wallauu u finalu Lige prvaka. Nijemci su sustigli pet razlike iz Zagreba, a onda je Puc svojim golom donio veliko slavlje i naslov europskog prvaka tada silno moćnoj momčadi Zagreba.









Nadimak mu je bio – Žoga. To u slovenskom jeziku znači – lopta.

Nažalost, također pokojni hrvatski rukometaš Zlatan Saračević o Iztoku Pucu je govorio:

“Iztok Puc nije volio trenirati, ali njemu trening nije ni trebao. Znao je sve o rukometu. Takvih igrača više nikad nije bilo, bio je neponovljiv. Dok smo igrali zajedno, on je mislio, a ja šutirao.“









Sa zloćudnom bolešću koja je napala jetru i pluća borio se posljednjih nekoliko mjeseci u svom domu na Floridi. Tjedan dana prije smrti stanje mu se malo poboljšalo te ga je čekalo liječenje u Kaliforniji. No, bolest je bila brža.

Ispred zagrebačke športske dvorane Kutije šibica zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, predstavnici Slovenskog doma u Zagrebu i rukometnih klubova Celje Pivovarna Laško i Borac Banja Luka otkrili su spomen-ploču s njegovim likom 22. studenog 2016. godine.