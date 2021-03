TEORIJA ZAVJERE U LIVERPOOLU: Poznati napadač iznio je svoje sumnje

Autor: GIŠ

Liverpool, sada je već sigurno neće obraniti naslov prvaka Engleske, a sada se u medijima oglasio i legendarni napadač Redsa Michael Owen koji je iznio teoriju zavjere u koju je uključio Sadia Manea.

Naime, tijekom utakmice protiv Chelsea koju je Liverpool izgubio 1:0, Mane nije pao u šesnaestercu nakon jednog duela nego je pokušao zabiti gol.

Ono što je Owen vidio kao razlog Maneovog nastavka akcije nakon prekršaja je rivalstvo s Mohammedom Salahom s kojim se po mišljenju bivše zvijezde natječe za status najboljeg strijelca.

“Ne mogu vjerovati da Mane nije pao. Ok, vjerojatno je mislio da može zabiti gol, ali sličnu stvar je napravio i protiv Sheffielda. Pitam se radi li to jer je Salah prvi izvođač jedanaesteraca i možda je pomislio da će on imati priliku za zabijanje novog gola ako on padne. Svjedočimo tome da njih dvojica se natječu za status najboljeg strijelca već nekoliko sezona”, rekao je Owen pa nadodao:

“Možda je ovo luda teorija, ali njih dvojica imaju jako veliki natjecateljski duh i vidjeli smo situacije u kojima nisu htjeli dodati jedan drugome u izglednim prilikama, vidjeli smo sebičnost i nezadovoljstvo u njihovim reakcijama. Vidjeli smo već situacije da jedan drugom ne žele da dodaju loptu u šansama. Vidjeli smo sebičnost i pomalo nezadovoljstva u njihovim reakcijama. Zato mi je kroz glavu prošla ova teorija jer sam već ranije vidio Manea da pada u sličnim situacijama”, zaključio je Michael Owen.