TENISAČICA OPTUŽILA TRENERA ZA SILOVANJE: Iako je bila maloljetna, on tvrdi: ‘Bili smo u vezi’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Pierre Bouteyre, bivši trener francuske tenisačice Fione Ferro, optužen je za silovanje i seksualno zlostavljanje dok je bila tinejdžerica, pišu fancuski mediji.

Fiona Ferro, 25-godišnjakinja, je 259. igračic na svjetskoj ljestvici i neki dan je izgubila je u kvalifikacijama na US Openu. Optužila je svog bivšeg trenera Bouteyrea (50) za silovanje i seksualno zlostavljanje od 2012. do 2015. godine. „Tada je imala između 15 do 18 godina”, rekao je njezin odvjetnik. U to vrijeme Bouteyre je putovao s Ferro i bio je njezin privatni trener, rekao je odvjetnik.

Prema riječima tužitelja u ovom slučaju, Bouteyre je optužen za silovanje maloljetnice od strane osobe koja ima autoritet nad žrtvom i seksualni napad na maloljetnicu stariju od 15 godina od strane osobe koja ima autoritet nad žrtvom.





Bouteyreov odvjetnik rekao je da on “priznaje da je do veze došlo, ali negira bilo kakvu prisilu”.

“Bila je to ljubavna priča”, rekao je trenerov odvjetnik.

Teniska analitičarka ESPN-a Pam Shriver tvitala je podršku Ferru i dodala: “Najbolji način da poboljšamo zaštitu je da ispričamo svoje priče.”

Bouteyre je, inače, bivši trener Francuskinje Alize Cornet, koja je pobijedila Katerinu Siniakovu u drugom kolu US Opena. Cornet, (32. na ATP ljestvici), pobijedila je braniteljicu naslova US Opena Emmu Raducanu u prvom kolu. Nakon pobjede u drugom kolu, L’Equipe je Cornet pitao o optužbama.

“To je preozbiljna tema da bih o njoj razmišljala tijekom turnira”, rekla je Cornet. I nastavila:

“To me očito jako pogađa i možda je to jedan od razloga zašto noću ne spavam dobro. Šaljem veliku podršku Fioni, što sam i učinila porukom jer mi je prijateljica. Strašno je, jer oboje, a posebno za Fionu. Boteyre je bio moj trener deset godina, tako da nije lako slušati takve stvari.”









Nadalje, Ferro je u petak objavila izjavu na društvenim mrežama u kojoj potvrđuje da nije pristala na seksualni kontakt s Bouteyreom i da vjeruje pravosudnom sustavu. Dodala je da više neće davati izjave.