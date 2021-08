ZLOČESTI DEČKO TENISA PONOVNO DIVLJAO I URLAO NA SUCE: ‘Što ti gledaš? Ovo s*anje me koštalo!’

Autor: F.F

Kontroverzni tenisač Nick Kyrgios ponovno se našao u centru pažnje nakon što je ispao na samom početku Mastersa u Torontu. Svladao ga je Reilly Opelka u prvom kolu rezultatom 2:1. (4:6, 7:6 (4), 6:4).

A kakav bi to meč bio australskog tenisača da nema njegovih ispada koji su ponovno obilježili susret dvaju tenisača.

Sve je ‘eruptiralo’ u drugom setu kada je pri rezultatu 4:4 Amerikanac zakucao lopticu u Kyrgiosovo polje, ali je prije toga dirao mrežu stopalom.

Kyrgios poludio

Sudac to nije primijetio što je Australca dovelo do ludila:

“Što gledaš ti? Ja sam vidio da je stopalom dirao mrežu, a ti to nisi primijetio! Pa što si drugo ti mogao gledati čovječe? Ja sam to vidio s mjesta gdje sam stajao, a ti ništa nisi rekao. Ti se sigurno šališ, čovječe! To me koštalo je*enog seta, s*anje!”