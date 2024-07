Život nije štedio Hrvata iz svjetskog vrha: Bolest ga vezala za krevet, ali onda veliki zaokret

Autor: Ivor Krapac

Ovog ljeta, dok se zagrijavamo za početak Olimpijskih igara u Parizu, proći će 20 godina od jedne od velikih hrvatskih olimpijskih medalja u tenisu. Zajedničkim snagama, u Ateni su je osvojili Ivan Ljubičić i Mario Ančić dolaskom do brončanog odličja, a za obojicu, to je bio jedan od najvećih uspjeha na putu koji je i za jednoga i za drugoga donio puno izazova.

Za Ljubičića, put prema uspjehu u tenisu vodio je nakon što je u ratnim vremenima otišao iz Banja Luke, iz svojeg rodnog kraja. Bio je naviknut na borbu jako mlad i to ga je očvrsnulo kako je išao dalje, a za Ančića, teška borba vezana uz njegovu tenisku karijeru dogodila se puno kasnije, nakon što je već bio etabliran kao igrač.

Pamti se olimpijska bronca iz Atene, a godinu nakon toga, i osvajanje Davis Cupa s Hrvatskom pobjedom u finalu protiv Slovačke u Bratislavi, kada je Ančić u posljednjem meču finala osigurao Hrvatskoj dolazak do trofeja slavivši protiv Slovaka Michala Mertinaka. Godinu kasnije, u ljetnim mjesecima 2006. bio je i sedmi na svijetu, sa svojim najboljim plasmanom u karijeri na ATP ljestvici, ali vrlo brzo došli su problemi koji su, kako se pokazalo, vodili prema završetku teniske karijere.

Dijagnosticirana mu mononukleoza

Bilo je to u razdoblju kada se očekivalo da će Ančić preuzeti glavnu ulogu u reprezentaciji u godinama koje su dolazile. Ivan Ljubičić je svojim pobjedama u pojedinačnoj konkurenciji blistao u dolasku do naslova u Davis Cupu u 2005. godini, Ančić je uz njega bio odličan u parovima, no svi planovi za dalje bili su porušeni nakon što je došla dijagnoza o bolesti.

U slučaju Marija Ančića, radilo se o ustanovljenoj mononukleozi u ranoj fazi sezone u 2007. godini. Bilo je to nedugo nakon što je s reprezentacijom bio u Njemačkoj igrajući u Davis Cupu protiv domaćina u Krefeldu. Tada se nije osjećao dobro. Pratila ga je povišena temperatura koja nije popuštala niti nakon tog susreta, a kasnije je ustanovljeno što je to pogodilo hrvatskog teniskog asa nedugo prije nego je napunio 23 godine.

Očekivalo se da će oporavak biti brži, no u Ančićevom slučaju, izbivanje s terena je u toj godini trajalo od veljače do kolovoza, a kasnije, nakon povratka u akciju, bilo je tu i tamo lijepih rezultata, poput četvrtfinala Wimbledona u 2008. godini, ali više nije bilo zamaha kakav je imao prije nego ga je zaustavila bolest. Od 2004. do zastoja u 2007. pamti puno lijepih stvari. Nakon toga, sve se okrenulo dosta brzo.

Pričao o teškim danima

Govoreći o onome što je prolazio, Ančić je kazao koliko mu je bilo teško dok je svojedobno bio gost u emisiji ‘U svom filmu’ na HTV-u, u razgovoru s voditeljicom Tončicom Čeljuskom. Nije se bilo lako vraćati na dane u kojima nije mogao igrati, a kako je kazao, tih dana bilo je dosta puno.









“Kada vi operirate, kao što je Ivica Kostelić bio među nekima od vrhunskih hrvatskih sportaša, kada vi operirate koljeno ili leđa, vi od sutra možete krenuti trenirati. Prolazite kroz ozbiljne bolove, ali ste svjesni toga i kroz to idete, znači – trenirate. Vama se nije puno toga promijenilo u životu. Ako ste prije trenirali osam sati na terenu, kondicija, teretana, što već, dakle vi se u tom trenutku ne možete baviti tenisom, ali opet ste u teretani, radite rehabilitaciju, plivate, sve što možete”, pričao je Ančić.

“Međutim kad imate problem sa zdravljem, vi ne možete ništa. Morate paziti, slušati doktore. Ja sam od toga kad sam imao 23 godine i kad sam osam sati bio dnevno u treningu, mečevima, bilo tenisu ili kondicijskim treninzima, ja sam došao do toga da sam bio prisiljen ležati godinu dana u krevetu”, dodao je u svojoj ispovijesti na HTV-u.

Borio se, nije išlo, a onda novi korak

Bolest je na koncu Ančiću odnijela previše. Trudio se vratiti, ali nije išlo do pozicija na kojima je bio ranije, a posljednji meč u karijeri na ATP Touru odigrao je u svibnju 2010. u Muenchenu. Tada je imao 26 godina i da je bilo zdravlja, na terenu je mogao dati još puno.

Službeni oproštaj bio je nepunu godinu kasnije, u veljači 2011., kada je na konferenciji za novinare u svojem rodnom Splitu objavio da neće biti povratka na teren. “Ovo je najteži trenutak u mom životu. Obećavam da se neću u potpunosti maknuti iz sporta, već ću iskoristiti svoj utjecaj kako bi i dalje pomagao hrvatskom tenisu. Koliko god da mi je teško mogu ipak reći da odlazim uzdignute glave, jer znam da sam se borio do zadnjeg trena i da se nisam predavao”, rekao je tom prilikom, a kasnije, u životu je napravio važan zaokret posvećujući se poslovnoj karijeri nakon završetka studija.

Tenis je ipak ostao blizu, koliko se to moglo. Najviše se pamti kratka suradnja s Novakom Đokovićem tijekom ljeta 2017., u razdoblju u kojem je Ančić pripremao svoj doktorski rad, no prije i nakon toga, poslovna karijera je ipak bila u prvom planu. Ne može se ništa raditi na pola, bivši veliki hrvatski as s terena je toga bio svjestan.

Put u životu je i njega iznenadio

Zaokret je bio velik, a gledajući unatrag, Mario Ančić kazao je da je svojim životnim putem iznenadio i samoga sebe. “Da mi je netko prije deset godina rekao da ću kasnije biti u investicijskoj banci, raditi na Wall Streetu, da ću raditi u investicijskom fondu, rekao bih mu da se negdje prijavi na psihijatriju”, pričao je pri kraju 2011. na HTV-u.

“U mojem svijetu tada je jedino bilo, sljedeći Grand Slam turnir, sljedeće Olimpijske igre, sljedeći turnir, pripreme, kako mogu biti bolji, što napraviti, razgovori s trenerima”, dodao je kako je to išlo u danima u kojima je bio u naponu snage na terenu, prije nego se sve okrenulo zbog bolesti.

Pronašao je drugačiji put, postao uspješan na drugom terenu, a danas, svi uspjesi iz tenisa ostaju lijepo sjećanje. Tako je bilo i s najvećim olimpijskim rezultatom u karijeri, broncom u paru u Ateni, od čega se obilježava već 20 godina, a kao da je bilo jučer.