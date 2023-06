Žestok napad na Đokovića: ‘Neki njegovi naslovi manje vrijede’! ‘Što ako izbije novi svjetski rat?’

Autor: Ivor Krapac

Novak Đoković je treći put u karijeri otišao do kraja na zemlji Roland Garrosa, a nakon toga, s Đokovićevom rekordnom 23. titulom na Grand Slam turnirima u muškoj konkurenciji, ponovno su izbile u prvi plan i rasprave o najvećem tenisaču svih vremena.

Mnogi su Đokovića stavili na vrh jer broj naslova na četiri najveća svjetska turnira govori sam za sebe. Nitko nije ispred, ali to ne znači da se legendarnom 36-godišnjem Beograđaninu klanjaju baš svi. Drugačiji pogled došao je iz Engleske, gdje će srpski as na travi Wimbledona biti u potrazi za 24. naslovom na Grand Slam razini.

S obzirom na to da je Wimbledon do sada osvajao sedam puta, nije tajna što Đoković može na londonskoj travi, ali prije nego se priča okrene prema tome, jedan pogled u engleskom The Guardianu stavio je u prvi plan priču o najvećem na način da za srpskog asa tu nema mjesta na vrhu.





Kontroverzan istup

S istupom koji izaziva podijeljena mišljenja u rasprave, u The Guardianu je svoj stav iznio tamošnji profesor filozofije Ben Bramble, kojem je poveznica s tenisom svojedobno bila igračka s obzirom na to da je s reketom u mlađim dobnim kategorijama bio u akciji na turnirima u Velikoj Britaniji.

Kasnije se okrenuo drugačijoj karijeri, sada akademskoj, a na tenis se u britanskom listu vratio kao navijač, zaljubljenik u taj sport, ističući zbog čega Đokovića ne vidi kao najvećeg. Broj od 23 naslova u karijeri govori puno, ali kako smatra britanski autor teksta u The Guardianu, broj može i lagati.

“Pretpostavimo da se jednog dana pojavi tenisač koji bi bio visok tri metra. Svaki servis bio bi as, ne bi mu bilo oduzimanja gema dok servira, a ako bi došao do 30 naslova na Grand Slam turnirima, bi li onda taj igrač postao najveći u povijesti? Ne bi. Takva misao je besmislena”, smatra britanski profesor, bivši tenisač dok je bio jako mlad.

Nije na tome stalo.

“Što ako u dogledno vrijeme izbije novi svjetski rat pa veliki dio mladih muškaraca bude unovačen u vojsku, a Grand Slam turniri i u takvoj situaciji idu dalje i tenisač kojeg ćemo nazvati Dave osvoji 30 naslova na njima. Je li Dave onda najveći tenisač svih vremena? Nipošto nije”, dodao je autor teksta u The Guardianu govoreći o pretpostavkama koje je za ovu priču osmislio.

Bio je tu i stav s većim dodirom s realnošću – iako također kontroverzan. Dotaknuo se dijela naslova koje je Đoković osvojio na Grand Slam turnirima, u razdoblju u kojem, kako smatra britanski autor, glavni konkurenti više nisu bili toliko jaki nakon 2019. godine.









“Poslije 2019. je Đoković došao do osam naslova na Grand Slam turnirima, a u tom razdoblju, Federer je bio previše ozlijeđen i više nije igrao svoj najbolji tenis, a konkurencija je bila prilično slaba. Nije da se tih osam naslova ne računa. No, radi se o naslovima koji vrijede manje”, istaknuo je britanski autor u svojem tekstu.

Dotaknuo se i Đokovićevih tjelesnih prednosti, ističući brzinu i fleksibilnost koji su mu bili plus pred drugima, a to je, smatra britanski autor, dovoljno da se iz drugačijeg kuta sagledaju uspjesi srpskog asa na terenu, s pogledom koji “umanjuje veličinu njegovih rezultata”, kako smatra autor u The Guardianu.

Puno toga je tu bilo, a Đokovićeve navijače je prenerazilo, s pogledom koji je o tome imao srpski Mondo, ističući u svojem naslovu: “Najsramniji tekst o Novaku”…