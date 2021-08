ZBOG MISTERIOZNE BOLESTI KRAJ MU JE SVE BLIŽI! Njega je baš pogodila, navijači su jako zabrinuti

Rafael Nadal otkazao je sve nastupe u ovoj sezoni. Najavio je da neće igrati na US Openu, ali i na ostatku turnira u 2021. godini.

Njegovi navijači su zabrinuti i pitaju se hoće li ikada više gledati svog idola na turnirima.

“To nije nešto novo, to je problem s kojim se nosim od 2005. godine.”, objasnio je Rafa na društvenim mrežama.

Miller-Weissov sindrom ili bolest je u pitanju, a riječ je o bolesti kosti stopala. Izaziva bol pri svakom pokretu.

Ova bolest češća je kod ljudi između 40 i 60 godina, a učestalija je kod – žena. Bolest se teško otkriva u ranijoj fazi, a situacija se samo pogoršava dok pacijent trči i hoda.

Thinking of you, @RafaelNadal ❤

Rafa has called time on his 2021 ATP Tour season, recovering from a foot injury.

We can’t wait to see you in 2022, Rafa! 💪 pic.twitter.com/bDkAvWLgCB









— ATP Tour (@atptour) August 20, 2021