Zaustavio Đokovića pa izveo novu senzaciju u finalu Australian Opena, Melbourne ima novog ‘kralja’

Autor: Ivor Krapac

Na završetku sjajna dva tjedna koja je imao u Melbourne Parku, mladi Talijan Jannik Sinner je novi pobjednik Australian Opena. Sinner je završni korak u dolasku do svojeg prvog naslova u karijeri na Grand Slam turnirima napravio pobjedom u napetom finalu protiv Danila Medvedeva, kojeg je svladao uz preokret nakon izgubljena prva dva seta. Bilo je 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 u korist 22-godišnjeg talijanskog tenisača.

Sinner je, time, izveo novu senzaciju nakon one polufinalne u petak, kada je u četiri seta svladao Novaka Đokovića. Dolazak do te pobjede će jako pamtiti, a pamtit će i veliki preokret u finalu u kojem je 27-godišnji Rus osvojio prva dva seta. Ipak, u nastavku su se stvari okrenule u smjeru novog ‘kralja’ prvog Grand Slam turnira sezone.

Mladi Talijan završio je svoj pohod do naslova s dvije spektakularne pobjede, a dolaskom do kraja postao je prvi talijanski muški pobjednik u pojedinačnoj konkurenciji na Grand Slam turniru još od 1976. godine, kada je Adriano Panatta osvojio Roland Garros. Sinner se najavio kao tinejdžer, još 2019. počeo je pobjeđivati na ATP turnirima, a u međuvremenu se igrački razvijao, probio se u svjetski vrh i sada došao do najvećeg naslova u još mladoj karijeri.

Rus još jednom praznih ruku

Sinner je slavio, a Medvedev je na kraju finala ostao razočaran zbog ispuštena dva seta prednosti i zapinjanja korak do trofeja treći put u karijeri na Australian Openu. Do sada je imao izgubljena finala 2021. protiv Novaka Đokovića i preklani u završnom dvoboju u kojem je do pobjede došao Rafael Nadal, a poslije poraza od 22-godišnjeg Talijana, Rus je ostao na jednom osvojenom trofeju na Grand Slam turnirima, 2021. na US Openu.









Činilo se da je na putu i drugi naslov, to su najavljivala prva dva seta, no nakon njih je Medvedev pao i ostao je korak do cilja u sveukupno šestom finalu u karijeri na Grand Slam razini. Prije nego se sve okrenulo na stranu Sinnera, Rus je u prvom setu obavio posao s dva ‘breaka’, a u drugom je još dvaput oduzimao Talijanov servis, s obavljenim glavnim dijelom posla u rezultatskom bijegu do 5:1. Nastavak finala donio je drugačiju priču.

Sinner je u trećem setu obavio ključni dio posla ‘breakom’ u posljednjem gemu, a prije toga nije bilo ‘break’ lopti na bilo kojoj strani u tom setu. Četvrti set također je donio Talijanov ‘break’ u posljednjem gemu, a iz te dionice meča Medvedev će najviše pamtiti gem kod 3:3 u kojem je došao do ‘break’ lopte.

“Big congrats, you 𝐝𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐢𝐭!” 🙌





Danill Medvedev congratulates Jannik Sinner on his first Grand Slam title! 🤝#AusOpen pic.twitter.com/VUXgXkBEZP — Eurosport (@eurosport) January 28, 2024

Mladi as nije popustio

Mladi Talijan nije popustio ni u odlučujućem setu. Presudnim se pokazao ‘break’ u šestom gemu, za vodstvo od 4:2, a prije i nakon toga obavio je posao bez suočavanja s ‘break’ loptom u tom setu. Na kraju je ipak bilo napetosti s obzirom na to da je Medvedev na servisu Sinnera za pobjedu došao od 30:0 do 30:30, no 22-godišnji talijanski as ipak nije popustio.

Sve ono što je izgradio u ranijem tijeku ovogodišnjeg turnira, ponajprije s velikom polufinalnom pobjedom nad Đokovićem, Sinner je na završnom koraku i kapitalizirao, a s obzirom na kvalitetu koju ima, Talijan bi u borbi za najveće naslove trebao biti još jako dugo, zajedno s 20-godišnjim Španjolcem Carlosom Alcarazom koji do sada već ima dva trofeja na Grand Slam turnirima.

Njihovi dvoboji bi u dolazećim godinama mogli biti prave poslastice u završnoj fazi najvećih turnira, na način na koji su svi koji vole tenis bili naviknuti u generaciji s trojicom majstora iz svjetskog vrha, Novakom Đokovićem, Rafaelom Nadalom i sada već umirovljenim Rogerom Federerom.