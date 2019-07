ZAŠTO SE ĐOKOVIĆ ONAKO ČUDNO PONAŠAO U FINALU WIMBLEDONA? Njegov otac sve je objasnio

Mnogi su se pitali zašto se srpski tenisač Novak Đoković tijekom finala Wimbledona protiv Rogera Federera ponašao pomalo neobično. Đoković je bio hladan, meč je odradio bez emocija, a tek je imao jedan prigovor na sudačke odluke, kada je i udario reketom po sučevu stolcu, a na provokacije s tribina reagirao je samo izustivši: “Jebo vam pas mater svima”.

Možda se i to čini incidentnim, ali zapravo je to ništa naspram onog “pravog” Đokovića koji tijekom cijelog meča ima interakciju sa publikom, bilo pozitivnu bilo negativnu, koji se non-stop raspravlja sa sucima i često ima ispade bijesa.

Nakon meča Đoković je otkrio zašto je bio tako smiren.

“Obećao sam si da ću ostati smiren na terenu jer sam znao kakva će atmosfera biti. Obećao da neću izgubiti koncentraciju zbog svega što se događalo oko mene. Naravno, Roger je igrao dobro, ali ja sam već sve te scenarije imao zamišljene u glavi, sve sam vizualizirao”, kazao je Đoković.

Navijači su otvoreno bodrili Aguta u polufinalu i Federera u finalu i to na vrlo ružan način, čak su slavili i Đokovićeve servis-greške.

“Jedino što možete u tim trenucima je ignorirati to što se događa oko vas, to što čujete. To je vrlo teško, ali nemate drugog izbora. Kad bi oni vikali ‘Roger’, ja bih čuo ‘Novak’. Znam da zvuči luckasto, ali volim to raditi. Time pokušavam sam sebe uvjeriti da je to ono što viču. Teško je to ignorirati. Atmosfera je strašna, buka je nevjerojatna, pogotovo u trenucima kad se meč lomi. Publika je tad na nogama. Naravno, ako je na vašoj strani većina gledatelja, onda vam to daje motivaciju, snagu i energiju. Kad sve to nemate, onda snagu morate pronaći u sebi. Valjda je to tako”. rekao je Novak.

O svemu je progovorio i njegov otac Srđan, koji nije pojma imao kakvu taktiku njegov sin koristi.

“Meč je odigran u neprijateljskoj atmosferi. Gledatelji su bili protiv Novaka. Wimbledon je gospodski turnir, tamo se obraća pažnja na fair-play, na ponašanje… Tog dana je sve zakazalo. Samo što nisu računali na taj čuveni inat, inat koji je odveo Novaka do pobjede. On je znao da će biti tako i psihički se spremio za to. Poslije meča mi je rekao: ‘Tata, morao sam se smiriti da ne reagiram na tu neprijateljsku atmosferu.’ Dodao je da to ne bi bilo dobro jer bi izgubio fokus. Tog dana je bio neki drugi Nole na terenu”, objasnio je.