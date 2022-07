‘ZAŠTO ME O TOME PITATE?’ Zagrepčanka ‘pukla’ zbog svojeg bivšeg, nije to izbjegla nakon poraza…

Wimbledon ulazi u završnicu, borba za naslove je sve bliže, a sa svojim adutima, u nju ulazi i Nick Kyrgios koji će naredni korak tražiti u polufinalnom susretu s Rafaelom Nadalom. No, Kyrgiosa ovih dana okružuje i puno ružnija priča od one igračke. U svojoj Australiji morat će pred sud nakon što ga je njegova bivša djevojka Chiara Passari optužila za nasilništvo pri kraju prošle godine, a ta priča ovih dana ne pogađa samo australskog tenisača.

Odrazila se i na Ajlu Tomljanović, rođenu Zagrepčanku koja igra pod australskom zastavom. Tomljanović je s Kyrgiosom bila u vezi dvije godine, razišli su se 2017., a zbog te privatne priče s tenisačem, i ona je bila suočena s pitanjem o optužbama na račun svojeg bivšeg. Sve se dogodilo na susretu s novinarima nakon što je Tomljanović izgubila od Kazahstanke Jelene Ribakine u četvrtfinalu Wimbledona, bilo je 4:6, 6:2, 6:3 za kazahstansku tenisačicu, a nakon toga, slušanje pitanja o Kyrgiosu već na početku ‘presice’ nije palo lako.

Tomljanović je nastojala biti što kraća, ne želeći da to bude glavna tema nakon što je izgubila.

Zagrepčanka koja igra za Australiju odbijala je pitanje koje zalazi u njezin privatni život, ali imala je riječ-dvije o optužbama na Kyrgiosov račun. ‘Definitivno sam protiv nasilja među bliskim osobama, nadam se da će se to riješiti. S Nickom nisam imala takva iskustva’, rekla je, a ljutnja zbog tog pitanja je ostala.

Tomljanović se o ovoj priči izjasnila na Twitteru, ističući nezadovoljstvo što u fokusu nakon meča nije bilo ono što se događalo na terenu. ‘Jako je razočaravajuće da je nakon gotovo dva sata igre u četvrtfinalu prvo pitanje za mene bilo takvo, a novinara nije zanimalo ništa o meču. Drago mi je i što sada vidim da se o tome piše. Budite bolji’, bila je poruka rođene Zagrepčanke pod australskom zastavom, nesretne zbog svega što se događalo nakon njezinog poraza.

Quite disappointing that after almost 2 hours of playing my quarterfinals that that was the first question the journalist chose to ask me, and never proceeded to ask anything match related. Glad to see headlines mostly about that now. Do better 😤 https://t.co/ygoUDe1XBb









— Ajla Tomljanovic (@Ajlatom) July 6, 2022