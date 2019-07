Photo by Clive Brunskill/Getty Images

ZAŠTO GORAN NAPUŠTA NOVAKA: “Moram ići, ali kad se vratim Đoković bi trebao biti tu”!

Goran Ivanišević u razgovoru za Sportklub rekao je kako mora hitno napustiti London i Wimbledon, istakavši kako neće moći ostati i drugi tjedan na Wimbledonu. Kaže da nije mogao odgoditi ranije dogovorene obaveze, ali nada se da bi ipak u nekom trenutku u završnici turnira mogao se vratiti.

“Nažalost, nisam uspio odgoditi obaveze, imam avion u 17.30. Vidjet ću, možda se vratim, zavisi od toga što i koliko uspijem odgoditi. Jednostavno, teško je to bilo sve uklopiti“, rekao je Ivanišević za Sportklub i osvrnuo se na dosadašnju suradnju s Novakom:

“Nije se to nešto puno promijenilo, ja sam i prije bio njegov navijač. Sada je samo što imam dobre karte za gledanje, tu iz prvog reda, na njegovoj sam strani. Fenomenalno je, moram se zahvaliti cijelom timu, pogotovo Marjanu, zbilja se super slažemo. Vidi se zašto je Nole broj jedan, komunikacija je odlična, on je perfekcionist i svakim danom želi biti sve bolji i napredovati. Baš sam uživao“.

Na pitanje u kojim segmentima igre može najviše pomoći Novaku, Goran kaže:

“I ja se koji put pitam – čovjek ima pet tisuća bodova više od drugog. Uvijek nešto treba, uvijek želiš biti bolji, to su ljudi koji to uvijek žele. To su sitnice na koje mogu ja ukazati – servis, kod forhenda možda nekad radi nešto krivo nogama, možda pozicija malo na voleju, ali nisam ja došao njemu ništa mijenjati, pogotovo ne u ovih sedam dana. Čisto moje viđenje njegove igre, uvijek se može nešto poboljšati“.

Potom je šampion iz 2001. godine rezimirao prvi tjedan turnira.

”Manje-više sve ide po planu, iznenađenje je eliminacija Tsitsipasa, Zverev nije nikakvo jer je van svake forme, mislio sam da ovo može biti turnir na kojem će Čilić napraviti preokret, ali i on je van forme. Dobro je za Novaka da je imao malo teži meč s Hurkaczem da se malo razbudi – najopasniji u gornjem dijelu ždrijeba uvjerljivo je Raonić, za njega sam i prognozirao da bi mogao biti ‘tihi ubica’. Sad zavisi koliko će izdržati psihički i s njegovim ozljedama, ali opasan je svakako. U donjem dijelu ždrijeba Nadal uvjerljivo najbolje igra, ima i samopouzdanja, računam da će biti polufinale Đoković – Raonić i Nadal – Federer“, zaključio je Ivanišević.