ZAR STE SUMNJALI? FedEx bez problema sredio kanadsku prijetnju za novo ATP-finale

Autor: HINA

Švicarac Roger Federer i Amerikanac John Isner borit će se u nedjelju za naslov pobjednika Miami Opena, nakon što su u polufinalu nadigrali dvojicu tinejdžera iz Kanade, 19-godišnjeg Denisa Shapovalova i 18-godišnjeg Felixa Auger-Aliassimea.

Branitelj naslov John Isner prvi je stigao do finala svladavši najmlađeg polufinalistu u povijesti Miami Opena sa 7-6 (3), 7-6 (4), iako je Auger-Aliassime imao servis za osvajanje oba seta. No, u obje situacije je s previše pogrešaka vraćao Isnera u igru, što je 33-godišnji Amerikanac iskoristio i u dva ‘tie-breaka’ stigao do svog petog finala na turnirima Masters 1000 serije i na korak do obrane naslova u Miamiju, gdje je osvojio svoj jedini trofej iz ove kategorije.

Protiv sebe će u nedjelju imati 37-godišnjeg Rogera Federera koji je po rekordni, 50. put u borbi za trofej na turnirima iz Masters 1000 serije te će tražiti put prema 28. trijumfu na Mastersima, a četvrtom u Miamiju. Federer je u polufinalu nadigrao 18 godina mlađeg Denisa Shapovalova sa 6-2, 6-4. Federer je tako stogao do svog 155. finala u karijeri u kojem će pokušati osvojiti 101. naslov, nakon što je 100. trofej osvojio prije mjesec dana u Dubaiju.

Isner će u svom 27. finalu u karijeri pokušati osvojiti 15. pobjednički trofej. U dosadašnji sedam mečeva protiv Federera Amerikanac je dvaput izlazio kao pobjednik, 2012. u Davis Cupu na zemljanom terenu u Švicarskoj te u njihovom posljednjem dvoboju odigranom u listopadu 2015. na pariškom Mastersu. Federer je slavio u sva četiri dvoboja koja su odigrali na otvorenom i na tvrdoj podlozi.

Nedjeljno finale na rasporedu je u 19 sati po srednjoeuropskom vremenu.