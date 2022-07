ZAGREPČANKA U ČETVRTFINALU WIMBLEDONA: Tata legenda se malo zaletio, ni sami nisu vjerovali

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Hrvatska je ove godine na Wimbledonu u pojedinačnoj konkurenciji imala Donnu Velić i Petru Martić. Nismo se baš puno nagledali Donne Vekić, ali je zato Petra Martić došla do osmine finala.

Ipak, imamo jednog jakog aduta u četvrtfinalu. Riječ je o Ajli Tomljanović Zagrepčanki koja nastupa pod zastavom Australije. Nju danas očekuje meč za polufinale protiv Rybikine koja je izbacila Martić kolo prije.

‘Nisam mislila da ću uspjeti. Znam da ona zapravo nikad ne “nestane” s terena i zato sam bila oprezna’ izjavila je nakon meča, a ovo će joj biti drugo četvrtfinale u nizu. Prošle godine ju je izbacila tada prva igračica svijeta, Ash Barty.





Velika pomoć legende

‘Imam prekrasna sjećanja od lani, kada sam prvi puta prošla u četvrtfinale, ali sada kad gledam unatrag mislim da tada nisam uživala dovoljno u tom trenutku, koliko sam trebala. A sada, nakon nekoliko teških situacija ove godine, pitala sam se hoću li ikada opet dobiti takvu šansu. I zato ne mogu vjerovati da sam odmah ove godine uspjela opet doći u istu poziciji.’

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ajla Tomljanovic (@ajlatom)

Veliku pomoć ima od Chris Evert, svajačice 18 Grand Slam turnira. Ajla je živi blizu njene teniske baze na Floridi: ‘Poslala mi je poruku prije meča s Cornet i napisala da vjeruje u mene i da ja trebam vjerovati da pripadam ovdje, među najbolje. Onda me i nazvala odmah poslije meča. Za mene je to nadrealno, da jedna Chris Evert zove mene nakon što sam prošla u četvrtfinale. No, to je jednostavno Chrissie, takva je i mogu samo biti presretna što je imam uz sebe.’









Za kraj ispričala je zanimljivu priču u kojoj je važnu ulogu imao Ajlin tata Ratko, nekadašnji legendarni hrvatski rukometni reprezentativac: ‘”Morali smo se seliti iz kuće u kojoj smo bili, a nije lako pronaći novi smještaj koji je tako blizu terena. Dobili smo hotel, ali onda je u ponedjeljak rekao da opet mora produživati. Mislila sam da se šali, ali nije, stvarno je opet rezervirao samo tri dana. I sada, s obzirom na to da igram četvrtfinale u srijedu, vjerojatno je rezervirao sobu samo do četvrtka ujutro. Možda je to kod njega neka vrsta obrnute psihologije. No, kako god, da sada moram i dijeliti sobu sa strancem, ne napuštam taj hotel, više se ne selim.’

Protiv Rybakine igra danas od 14 sati.