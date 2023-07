Za Đokovića je spremna ‘nagazna mina’: Skupo se opekao, ali sad je naučio jednu stvar

Autor: Ivor Krapac

Ovogodišnji Wimbledon proći će s puno novih zvučnih priča s terena, a jedna od njih odnosi se na nastavak borbe i potencijalni zvučni okršaj u kojem bi Novaku Đokoviću u završnici turnira na putu bio Carlos Alcaraz, tenisač koji bi, sa samo 20 ‘na leđima’, u svjetskom vrhu trebao trajati još godinama.

Sport je nepredvidljiv, takav je i tenis, no sve što je do sada pokazao govori Alcarazu u prilog. Ne spominje se slučajno kao glavni nasljednik velikana poput već otišlog Rogera Federera, poput Rafaela Nadala koji je na izlaznim vratima svjetskog tenisa i Đokovića koji još traje, no s obzirom na to da je ove godine proslavio 36. rođendan, već se gleda i prema kraju puta srpske legende na teniskim terenima.

Ovogodišnji Wimbledon je novi veliki test za Alcaraza, ne samo zbog toga što se, sve do dolaska Nadala, na Španjolce uglavnom gledalo kao na igrače koji na londonskoj travi ne mogu otići do kraja, koliko god jaki bili drugdje, pogotovo na zemlji. Mladi Španjolac do sada je već pokazao kvalitetu na tvrdoj podlozi, između ostalog, s lanjskim osvajanjem US Opena, a dva tjedna Wimbledona donose odgovor na pitanje koliko je trenutno spreman za najjače izazove na travnatim terenima.





Najava je bila prava

Za Alcaraza, najava Wimbledona prošla je kako je i želio. Svoj turnir zagrijavanja odradio je na travi londonskog Queen’s Cluba, a taj tjedan završio je s trofejem u rukama, sa svojim prvim naslovom u karijeri na toj podlozi. Napravio je to na dominantan način, s jedinim izgubljenim setom u prvom kolu, a titula mu je donijela i povratak na prvo mjesto na svijetu, na poziciju s kojom je došao i na travu Wimbledona.

BREAKING 🚨: Carlos Alcaraz beats Alex de Minaur 6-4 6-4 to win his first Queen’s Club title and returns to world No. 1 🥇 pic.twitter.com/4fZttnDU3O — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 25, 2023

Ipak, Queen’s Club je jedno, a kako govori povijest, Wimbledon je često nešto sasvim drugo, sa svjetlima pozornice koja nisu za svakoga, koliko god najava i priprema bili pravi. Samo oni najbolji su u stanju na travi dobivati u kontinuitetu, a pred Alcarazom je novi veliki test koji će pokazati koliko trenutno može.

Bolno razočaran u Parizu

Mladi Španjolac je do sada pokazao klasu. Lani je ‘otvorio račun’ na Grand Slam turnirima osvajanjem US Opena, došao je i na svjetski vrh, no nije do sada sve išlo sjajno na svakom velikom izazovu koji je bio pred njim.









Nedavno je u pamćenju ostao neobični i Alcarazu bolni rasplet velikog dvoboja s Đokovićem u polufinalu Roland Garrosa, kada je u ranoj fazi trećeg seta ozbiljna borba bila praktički završena nakon što je mladog Španjolca uhvatio jaki grč u nozi, u predjelu iznad koljena. Nije nakon toga više ozbiljno parirao velikom srpskom asu, a potom su krenula pitanja što se to Alcarazu dogodilo u velikom meču.

Just don’t freeze and cramp all over when you see Djoker please. Carlos Alcaraz wins Queen’s and declares himself a ‘favourite’ for Wimbledon https://t.co/1Ahmzm7oZj — corpheart (@corpheart1) June 25, 2023







Dio odgovora na pitanje o problemima u polufinalu Roland Garrosa ponudio je sam Alcaraz, govoreći o tenzijama koje je donio pariški dvoboj s Đokovićem.

“Naravno da u polufinalu Grand Slam turnira ima puno nervoze, a to posebno vrijedi kada je s druge strane mreže Novak. Tu leži istina. Sljedeći put kad se sretnem s Novakom, nadam se da će biti drugačije, ali nervoza će ponovno biti tu”, govorio je mladi Španjolac o porazu koji mu je bio bolan, ali mogao bi biti koristan kako ide dalje.

Novu priliku mogao bi dobiti na travi Wimbledona iako je do potencijalnog novog dvoboja s Đokovićem tu nešto duži put.

Mogući ogled u finalu

Bude li novog ogleda u kojem je Đoković s druge strane mreže, Alcaraz će morati pokazati da je izvukao pouku iz pariškog razočaranja. U prvom dijelu meča, u napeta prva dva seta, mladi Španjolac pokazivao je svoju klasu i pružao je sve što je mogao izvući, možda je otišao i preko krajnjih granica, a onda se dogodilo pucanje nakon kojeg više nije bilo povratka.

Đoković je na koncu dovršio stvar u četiri seta, sasvim dominirajući protiv nemoćnog protivnika u trećoj i četvrtoj dionici meča, a sretnu li se opet u Londonu, to bi bilo tek u finalu s obzirom na to da ih je status vodeća dva nositelja razdvojio u suprotne polovice ždrijeba. U Parizu nije bilo tako, sreli su se ranije, u borbi za ulazak u finale, a priča su potom postali problemi koji su Alcaraza ‘presjekli’ na terenu.

Ipak, među stvarima koje je mladi Španjolac demonstrirao probijajući se na svjetski vrh, jedna od njih bila je pokazivanje da brzo uči, a to će trebati pokazati i na svojem putu na travi Wimbledona. Ako uspije, smiješi se nova poslastica u kojoj bi imao priliku gurnuti u drugi plan polufinalno razočaranje sa zemlje Roland Garrosa.

Naviknut na pobjeđivanje

Pariški ogled s Đokovićem za Alcaraza nije imao sretan kraj, no ranije u sezoni, uglavnom je bio naviknut na pobjede, s četiri naslova prije Roland Garrosa i pobjedničkim povratkom nakon Pariza, s već spomenutom titulom na travi Queen’s Cluba.

Koliko ima ‘goriva’ za nove izazove u Londonu, ovog puta na najvećem svjetskom turniru na travi? Lani na US Openu, Alcaraz je već pokazao da je spreman otići do kraja na Grand Slam turniru, tada doduše bez Đokovića u ždrijebu.

S obzirom na to da je srpski as sedmerostruki pobjednik Wimbledona, s četiri titule u nizu, za očekivati je da mladi Španjolac u novoj borbi za trofej ne bi izbjegao najtežu prepreku, ona koja mu je nedavno u Parizu bila i preteška…