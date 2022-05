WIMBLEDON ŽESTOKO UZDRMAN: Engleze napali zbog Rusije, ‘ovo ne šalje pravu poruku Putinu’

Kako se i pretpostavljalo, Wimbledon nije ostao neokrznut zbog nedavno objavljene odluke da ruski i bjeloruski tenisači i tenisačice ove godine neće smjeti igrati na Grand Slam turniru na londonskoj travi. Razlog za odluku bila je, dakako, ruska invazija na Ukrajinu, zbog koje su uvedene brojne sportske sankcije, no s obzirom na to da su u Engleskoj ovu odluku donijeli sami, bez konzultacija s predstavnicima muškog i ženskog profesionalnog Toura, stigla je reakcija koju su imali ATP i WTA.

Udruženja muškog i ženskog teniskog Toura prelomila su da se ove godine na travi Wimbledona neće dodjeljivati bodovi za ljestvice najboljih na svijetu. S obzirom na to, izostao bi veliki mamac za najbolje svjetske igrače i igračice, a kako nema bodovanja, Wimbledon će bez tog natjecateljskog dijela priče praktički biti ekshibicijski turnir.

🚨BREAKING: Wimbledon has been stripped of its ranking points by the ATP as the tennis world dramatically escalated its response to the ban on Russian and Belarussian players https://t.co/LZ3gTod3zs





— The Telegraph (@Telegraph) May 20, 2022