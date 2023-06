‘Vratite joj novac, nije pošteno što ste napravili!’ Đokovićeva ekipa se buni, tenisačica doživjela težak udarac

Novak Đoković danas je u teškom poslu na terenu došao do polufinala Roland Garrosa pobjedom nad Rusom Karenom Hačanovim, koji surađuje s hrvatskim izbornikom Vedranom Martićem, a radilo je i udruženje tenisača iza kojeg Đoković stoji, tražeći bolji tretman za tenisače i tenisačice kod krovnih organizacija u njihovu sportu.

Povod je bio težak slučaj za Japanku Miyu Kato, koja je nakon pogotka u tijelo skupljača loptica bila diskvalificirana s Roland Garrosa i zajedno s Indonežankom Aldilom Sutjiadi, svojom partnericom u paru, nije nastavila natjecanje u toj konkurenciji.

Kako je ta scena izgledala, pogledajte – ovdje, a kasnije je stigla reakcija udruge iza koje stoji Đoković.

“Udruženje profesionalnih tenisača naglašava da je naš najviši prioritet da svi koji sudjeluju u sportu budu sigurni, osobito djevojčice i dječaci koji skupljaju loptice. Bez obzira na to, odluka da se izbaci Miyu Kato i Aldilu Sutjiadi bila je nepravedno nesrazmjerna i nepoštena. Očigledno je da je incident bio slučajan i da uopće nije bio agresivan. To nije trebalo dovesti do zaključka da je prekršeno pravilo naše udruge – zahtjevom za fer odluke!”, piše u priopćenju.

Miyu Kato on being defaulted from Bouzkova & Sorribes Tormo doubles match:

“I don’t know why my opponents, who had their backs to the fence, testified that she had been hit in the head & was bleeding. I don’t understand the attitude of our opponents to escalate the situation.” pic.twitter.com/013xRUt50f

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 6, 2023