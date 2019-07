Photo by Shaun Botterill/Getty Images

VJEROJATNO NAJBOLJI FINALE U POVIJESTI: Đokovićev trijumf, ali i Federer opčinio svijet!

Srpski tenisač Novak Đoković po peti je put u karijeri osvojio Wimbledon nakon što je u epskom finalu nakon gotovo pet sati igre svladao Švicarca Rogera Federera sa 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6, 13-12 (3).

Bio je ovo treći dvoboj Đokovića i Federera u finalu Wimbledona i treći je put kao pobjednik izašao srpski igrač, to mu je uspjelo i 2014. te 2015. godine.

Federer je ostao na osam osvojenih Wimbledona, a ovo mu je bio 12. nastup u finalu. Bio je nadomak pobjedi, u petom setu je vodio sa 8-7 i imao dvije meč-lopte na svom servisu, ali na obje je loše odigrao te se Đoković izvukao iz gotovo izgubljene pozicije.

Iako je Federer uvjerljivije osvajao gemove na svom početnom udarcu u prvom setu i imao jedinu “break-loptu” u toj dionici igre te poveo a 5-3 u “tie-breaku”, Đoković je ipak poveo u meču. U ključnim trenucima Federer je napravio previše pogrešaka što je Đokoviću, uz njegovu solidnu igru, bilo dovoljno za osvajanje prvog seta.

Federer je projurio kroz drugi set oduzevši servis Đokoviću čak tri puta, ali u trećem setu su ponovno oba igrača bila čvrsta na svom servisu te je o pobjedniku odlučivala nova 13. igra. I opet je Đoković bolje reagirao u ključnim poenima te poveo i sa 2-1 u setovima.

Veliki Švicarac je i u četvrtom setu reagirao kao u drugom, dva je puta oduzeo servis Đokoviću i poveo sa 5-2. Sve do tog trenutka Đoković nije imao niti jednu “break-loptu” u dvoboju, a onda je uspio realizirati prvu kako bi vratio jedan “break” zaostatka, no nije uspio vratiti i drugi pa se otišlo u peti set.

Đoković je bolje započeo peti set, konstantno prijetio na servis Federera te ostvario “break” za vodstvo 4-2 i činilo se kako će lako privesti susret kraju. No, nakon 30-0 za srpskog igrača u sljedećoj igri Federer je uspio spojiti četiri uzastopna poena i vratiti se u dvoboj. Oba su igrača držala servis do 7-7, a onda je Đoković s nekoliko pogrešaka pokleknuo i ponudio Federeru servis za naslov. Švicarac je s dva uzastopna asa stigao do 40-15 i dvije meč-lopte, ali nije mogao zatvoriti dvoboj. Imao je Federer kod rezultata 11-11 još dvije “break-lopte” za novi servis za meč, ali Đoković se ponovno pokazao boljim igračem u ključnim poenima. Tako se po prvi put u povijesti Wimbledona igrao “tie-break” petog seta, a njime je dominirao Đoković.

Za Đokovića je ovo 16. “grand slam” naslov u karijeri kojim se još približio vodećem Federeru koji je ostao na 20 naslova, dok je Španjolac Rafael Nadal trenutačno na 18. osvojenih “grand slam” naslova.

FINALE:

Novak Đoković (Srb/1) – Roger Federer (Švi/2) 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6, 13-12 (3)