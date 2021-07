(VIDEO) TENISAČ U NALETU BIJESA GOTOVO UBIO SUCA: Samo se primio za glavu kada je shvatio što je napravio!

Argentinski tenisač Renzo Olivo nastupao je na turniru u Perugi protiv Timofeyja Skatova, a nije ni slutio što će napraviti zbog izlijeva bijesa.

Nakon meča protiv Skatova, u kojem je Olivo poražen, Argentinac je uzeo lopticu te ju snažno pogodio i poslao na tribine. No, ono što nije očekivao je da će ona pogoditi zaštitno staklo.

Zaštitno staklo se razbilo te palo na zemlju, a na svu sreću nitko nije stradao.

Staklo je palo vrlo blizu suca, no na svu sreću nitko nije stradao. Olivo se u nevjerici primio za glavu kada je shvatio što se dogodilo.

Unreal scenes on the challenger tour… After losing the match, Olivo hit (and destroyed!) a glass pane after smashing the ball in frustration.

Gladly, nobody got injured. pic.twitter.com/rnMm9bUeBV

— Alex | Tennis 🎾 (@Alex_Boroch) July 8, 2021