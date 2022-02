(VIDEO) TENISAČ NAPRAVIO NEVJEROJATNU GLUPOST: Sam sebe izbacio s turnira, pogledajte što je izveo

Rijetke su situacije da sportaš samom sebi bizarnim ponašanjem ili potezom ozlijedi oko, kao što se svojedobno pričalo o legendarnom Milanu Rapaiću dok je igrao za Hajduk, ali tu i tamo nađe se i nasljednika Rapaićeve ‘majstorije’.

U sinoćnjem programu ATP turnira u Acapulcu, od nastavka svojeg puta u Meksiku oprostio se australski tenisač John Millman, a to je napravio svojom krivicom, napucavši se lopticom u oko dok ju je pokušavao zaustaviti reketom.

Kako je to izgledalo, pogledajte – ovdje.

Ovom bizarnom pogreškom australskog tenisača profitirao je Amerikanac Marcos Giron, koji je prošao dalje Millmanovom predajom u drugom setu. Dogodilo se kod 7:6(3), 2:0 u Gironovu korist, s Australčevom ozljedom desnog oka koja je bila dovoljno ozbiljna da ne bi mogao dalje.

Australia's John Millman forced out of Mexico Open after sustaining eye injury – ABC News https://t.co/dyPDDS7KBZ

— Brad Gilbert (@bgtennisnation) February 23, 2022