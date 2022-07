(VIDEO) TENISAČ ‘IMITIRAO’ LEGENDU KOJU OBOŽAVA: Potpuno je izgubio razum, staklo se samo razletjelo

Dok traje drugi tjedan Wimbledona, tenisači koji su ispali u ranoj fazi londonskog Grand Slam turnira okrenuli su se novim izazovima, a među njima, 26-godišnji Šveđanin Elias Ymer priredio je iznenađenje za sve dok je igrao na ATP Challengeru u Salzburgu.

Na putu do poraza od Francuza Corentina Mouteta u prvom kolu, sa 6:4, 6:3 u korist francuskog tenisača, Ymer je u završnoj fazi prvog seta u jednom trenutku pobjesnio i u svojoj ljutnji napucao lopticu, a stradala je obližnja kamera. Staklo se razletjelo uz teren, a nakon svega, Šveđanin je za svoj trenutak gubitka razuma zaslužio opomenu suca u stolcu.

WTF? E. Ymer destroys the Challenger TV camera after hitting an unforced error. Glass sprays all over the court and the umpire has to leave the chair and check the situation. pic.twitter.com/5Z0jjvXru7





— Beta (@sPETEcore) July 5, 2022