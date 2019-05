(VIDEO) SVI PRIČAJU O IVANIŠEVIĆEVU POTEZU! Pogledajte čime je to Goran oduševio tisuće ljudi!

Nekada najbolji hrvatski tenisač i osvajač prestižnog Wimbledona, Goran Ivanišević, sudjelovao je na revijalom meču povodom otvorenja novog terena broj 1 na elitnom londonskom Grand Slam zdanju, a teren je poseban po tome što ima novi krov.

Projekt je to čija je vrijednost iznosila čak 70 milijuna funti, a svečano ga je, imeđu ostalog, otvorio i legendarni osvajač Goran Ivanišević. Pobjednik tog već kultnog Wimbledon 2001. godine igrao je u parovima s Jamiejem Murrayem protiv Australca Pata Casha i Lleytona Hewitta, a publiku je oduševio neobičnim potezom.

Dogodilo se to kod rezultata 5:5 u prvom setu kada je Cash lobao Gorana, a Hrvat nije stigao na lopticu. Ivanišević je potom zaustavio igru, uhvatio je lopticu reketom i mirno se odšetao do svoje klupe. Ispričao se sucu, uzeo ručnik, obrisao se i potom bacio loptu u prazan prostor iza leđa protivnika.

Goran je dobro nasmijao publiku i suigrače, a nagrađen je pljeskom i smijehom.

“Novi krov, nova pravila za Gorana”, napisali su na službenom Twitteru Wimbledona te uz to objavili i video Goranovog poteza.

New roof, new rules for Goran 😂#Wimbledon #RoofForAll pic.twitter.com/ZY9nDdnDp1

— Wimbledon (@Wimbledon) 19 May 2019