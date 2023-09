(VIDEO) Strašne scene: Dvojac brutalno pretukao igrača hrvatskih korijena

Strašna snimka pojavila se na popularnoj društvenoj mreži ‘X’, na kojoj dvojica nasilnika brutalno tuku čovjeka na podu pored dizala.

Snimatelj, kada se približio incidentu uspio je uhvatiti liv napadnutog muškarca, a kako se čini to je poznati australski tenisač hrvatskih korijena Bernard Tomić.

Dvojac na snimci, za koju se još ne zna kad je nastala, nogama i rukama udara čovjeka koji uistinu izgleda kao Tomić. Video pogledajte OVDJE.

Pokušao se zaštititi

Napadnuti muškarac se pokušao zaštititi, a kako je sve završilo i je li incident prijavljen policiji još se ne zna.

#BREAKING: Terrifying footage of Australian tennis star Bernard Tomic being viciously attacked has whipped around social media on Friday. https://t.co/wRExdeZRWj

— news.com.au (@newscomauHQ) September 8, 2023