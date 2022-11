(VIDEO) ŠTO SE TO DOGAĐA ĐOKOVIĆU? Srbiju zabrinula jedna scena u danu slavlja, težak kraj za Hrvate

Na završetku sezone koja mu je donijela dosta stresa i dva propuštena Grand Slam turnira jer nije cijepljen protiv koronavirusa, Novak Đoković ipak slavi s pobjedničkim trofejem u rukama. Đoković je slavio naslov na ATP Finalu u Torinu, na završnom turniru sezone na ATP Touru, a posljednji korak napravio je pobjedom u finalu protiv Norvežanina Caspera Ruuda.

Đoković je slavio sa 7:5, 6:3, čime je došao do 91. naslova u velikoj karijeri, petog u sezoni koja je došla do kraja. Ovo mu je šesta titula na završnim turnirima sezone na ATP Touru, koji okupljaju najboljih osam igrača u godini.

Đoković je do svojeg novog trofeja došao nakon što je u finalu dva puta oduzimao Ruudov servis, po jednom u svakom setu. Norveški tenisač nije imao nijednu priliku za ‘break’, a poraz od srpskog teniskog velikana bio mu je četvrti u njihovim dosadašnjim dvobojima, sve u dva seta.

Zabrinjavajuće drhtanje ruku

Đoković je na kraju slavio, a dok je finale trajalo, portali u Srbiji skrenuli su pozornost na jedan prizor u kojem ruke teniskog majstora drhte dok je držao ručnik. Nije to bilo prvi put ovog tjedna s obzirom na to da se dogodilo i protiv Daniila Medvedeva, a što god bilo, Đoković o bilo čemu što ga muči tijekom tjedna nije pričao javno.

Scene o kojima se priča pogledajte – ovdje.

Mektić i Pavić bez završnog koraka

U finalu u konkurenciji parova, Nikola Mektić i Mate Pavić nisu zaključili uspješni zajednički tjedan dolaskom do naslova. Hrvatske reprezentativce su u borbi za trofej sa 7:6(4), 6:4 pobijedili Amerikanac Rajeev Ram i Britanac Joe Salisbury.









Bio je to meč sa samo jednim izgubljenim gemom na servisu na obje strane. Ram i Salisbury oduzeli su hrvatskom paru servis na početku drugog seta, a tu prednost zadržali su do kraja – nakon što su nešto ranije došli do prvog seta osvajanjem ‘tie-breaka’.

Nakon završetka puta u Torinu, Mektić i Pavić otputit će se u Malagu. Ondje će igrati za Hrvatsku na završnom turniru Davis Cupa.